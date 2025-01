El secretario general del STEI: “En tres meses y medio el Govern no ha contactado con nosotros. Es una irresponsabilidad, se está acumulando la deuda”

El sindicato STEI ha pedido esta mañana ante la sede del TSJB la ejecución forzosa de la sentencia que obliga al Govern a pagar 150 millones de euros a cerca de 50.000 empleados públicos de la comunidad autónoma por no aplicar subidas salariales durante la pandemia.

El fallo del TSJB, firme desde finales de septiembre de 2024, dio la razón al STEI, que pleiteó contra los recortes salariales que efectuó el Govern y anuló un acuerdo del Consell de Govern de mayo de 2021. Así, la Sala acordó que el personal público debía percibir todas las retribuciones complementarias, más los intereses legales correspondientes, y recuperar los incrementos del 2,9% de las retribuciones complementarias, entre otras cuestiones.

Esta mañana, varios miembros del STEI se han concentrado frente al TSJB portando varios carteles reivindicando sus derechos. El secretario general del sindicato, Miquel Gelabert, se ha mostrado rotundo: “Hemos pedido la ejecución forzosa de la sentencia del 2,9% que la administración autonómica debe a más de 40.000 empleados públicos porque a día de hoy, después de que el pasado 30 de septiembre la sentencia fuera firme, han transcurrido más de tres meses y la Administración no ha dado ningún paso al respecto”.

La Administración autonómica, “ni desde la conselleria de Economía y Hacienda, ni del departamento de la Dirección General de Presupuestos ni a nivel de la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, durante estos tres meses y medio, en ningún momento se han puesto en contacto con nosotros”, ha lamentado Gelabert.

“Esto es una irresponsabilidad, quiero recordar que la deuda que la misma Administración calcula en unos 150 millones, además, acumula día a día los intereses legales. De hecho, lo primero que tendría que haber hecho y se había comprometido la Administración es actualizar las nóminas con este 2,9% y no seguir acumulando deuda. Hoy en día lo que sabemos es que la nómina de enero seguirá congelada”, ha denunciado el secretario general del STEI.

Falta de diligencia

“Para nosotros es una falta de diligencia, una irresponsabilidad por parte de la Administración y, por eso, nos vemos forzados a pedir esta ejecución forzosa”, ha insistido Gelabert.

“Hemos dado tres meses a la Administración en los que tiene que actuar sí o sí. La propia ley podría determinar multas coercitivas y hasta responsabilidad penal de las autoridades responsables. Y, además, también nos permite pedir que este interés legal que es del 3,25%, pedir dos puntos más desde la notificación de la sentencia. Esto es lo que marca la ley cuando tienes que pedir una ejecución forzosa. Por tanto, nos podríamos ir a un 5,25% de interés legal que cada día se acumula a esta deuda”, ha destacado secretario general.

“Hoy en día no tenemos tampoco convocatoria de la mesa de empleados públicos. Siempre habíamos estado dispuestos a negociar un calendario de ejecución de la sentencia ligado a un calendario de indemnización por residencia. A día de hoy la Administración ha renunciado a la indemnización a la equiparación con Canarias, nos lo dijo en diciembre, y por tanto, ante este escenario, nosotros tenemos que defender una deuda que no es con el STEI, sino con los cerca de 50.000 empleados públicos. Es la única Administración de todo el Estado que no pagó este 2,9%”, se ha quejado Gelabert.

“En estos próximos tres meses, la Administración tiene que pagar o bien presentar un calendario de compromiso de pago ante el tribunal. Este es el panorama y el escenario de hoy”, han informado desde el STEI.

Según las mismas fuentes, cualquier acuerdo referente a la sentencia solo puede ser con el STEI Intersindical, no puede ser con otro sindicato.