Las mujeres provocaron a Le Senne

Los delitos de odio son una aberración antidemocrática contra la libertad de expresión, y han catapultado a Donald Trump. Es un catálogo tan arbitrario que permite encarcelar a un gamberro veinteañero que insulta al multimillonario Vinicius en Son Moix. A continuación, se pide la absolución de un presidente del Parlament que ultraja a mujeres («solo se centró en las diputadas») en la cumbre de la democracia, un pleno de la cámara. En el primer caso, a prisión. En el segundo, «unas formas sin duda incorrectas».

El relato de la fiscalía no guarda la mínima conexión con los vídeos en que Gabriel Le Senne desgarra, estruja y arroja fuera de sí con mirada de odio una foto de Aurora Picornell, ejecutada (y no «fusilada», como también erróneamente sostiene la no acusación) por el franquismo. Hay que colocarse unas gafas de elevada distorsión para no advertir en esas imágenes «la voluntad de lesionar la dignidad y la memoria de las mujeres».

Ante la dificultad para demostrar que el abogado ultra Le Senne no actuó como lo hizo, se destaca por dos veces que pidió excusas. También se disculpó el aficionado, y se le condenó a prisión. Sobre todo, la fiscalía detalla hasta en tres ocasiones que la actuación del presidente de la cámara se debe ¿se justifica? a «su fuerte enojo ante el incumplimiento por parte de las parlamentarias de las órdenes que el investigado impartía».

Es decir, Le Senne homenajeó en realidad a su admirada Aurora Picornell, y solo atacó a las mujeres que le rodeaban porque éstas le habían provocado previamente. Así de voluble es el delito de odio. Por cierto, los operadores jurídicos entenderán algún día que sus moralinas extemporáneas , «gesto excesivo», «ajeno al decoro» y demás zarandajas, tienen el mismo valor que sus opiniones sobre el vestido de Melania Trump en la inauguración presidencial.

