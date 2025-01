La mitad de la planta hotelera de Mallorca estará abierta en marzo

En el marco de FITUR 2025, el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha valorado positivamente las perspectivas para la próxima temporada turística, aunque con ciertos matices en relación con la ralentización en mercados clave como el británico y el alemán.

Vich ha explicado que todo apunta a que la temporada 2025 será similar a la del 2024, según las conversaciones mantenidas con operadores turísticos y agentes de viajes, que sin embargo confirman las buenas sensaciones: "Debemos estar atentos al comportamiento del mercado británico, donde el early booking no está funcionando igual que el año pasado. Aunque de momento no es preocupante, los próximos dos meses serán clave para observar su evolución, al igual que la del mercado alemán, donde hay cierta ralentización".

En cuanto a la apertura progresiva de la planta hotelera en Mallorca, uno de los anuncios principales de la jornada, Vich ha detallado que comenzarán en febrero con el 30% de los hoteles abiertos, cifra que subirá al 50 por ciento en marzo, mientras que para Semana Santa, en abril, se alcanzará el 80%. Finalmente en mayo estará operativa la totalidad de la planta hotelera con un 100%.

"Estos datos reflejan el impacto positivo de nuestra estrategia de desestacionalización", destaca el presidente de la FEHM, quien también subraya que el año pasado la afiliación a la Seguridad Social creció un 10,4%, lo que demuestra que "estamos avanzando en el camino correcto apostando por un turismo que dinamice la pre y la post-temporada".

Diversificación de mercados y conectividad aérea

El mercado estadounidense ha sido otro de los puntos destacados por Vich, quien ha indicado que Mallorca está ganando terreno en esta región. En este sentido, mantendrá una reunión esta tarde con representantes de United Airlines para explorar la posibilidad de establecer una ruta directa durante todo el año y con mayor frecuencia semanal, similar al modelo implementado en Málaga. "Estamos construyendo un turismo diversificado, con foco en segmentos como el deporte y la cultura en meses menos tradicionales. Los mercados emergentes, como el americano, están mostrando cada vez más interés por nuestro destino, lo que refuerza la necesidad de mejorar la conectividad aérea", ha añadido.

Mercados británico y alemán: cautela, no alarma

Respecto a la desaceleración en las reservas anticipadas en los mercados británico y alemán, Vich afirma que, aunque el early booking no está funcionando como en años anteriores, no es motivo de alarma. En el caso británico, no se han identificado causas claras, aunque factores como la inflación podrían influir. En Alemania, la ralentización se asocia a la incertidumbre económica y al impacto de las elecciones, que suelen enfriar la decisión de viajar. "El mensaje es claro: no estamos ante una situación preocupante. Los indicadores apuntan a cifras similares a las de 2024, y confiamos en que las reservas se aceleren en los próximos meses", apunta.

Mirando al futuro

El sector turístico mallorquín encara 2025 con un optimismo prudente, apostando por la desestacionalización, la diversificación de mercados y una estrategia orientada a fortalecer la conectividad. Las previsiones positivas, junto con la solidez de los datos de los últimos años, "reafirman el liderazgo de Mallorca como destino turístico de referencia", concluye Vich.