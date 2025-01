Matutes: “Las islas están cerca del colapso por las viviendas turísticas ilegales”

¿Hay que replantear el modelo turístico en España? La respuesta del presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats, fue categórica: “No”. Pero a continuación hizo una advertencia: “Hay que tener cuidado porque hay sitios, como Canarias y Balears, en los cuales, pese a depender del turismo, se puede estar llegando a un punto en el que se está cerca del colapso”. Matutes añadió que habría que tener en cuenta “dónde y por qué se puede estar molestando al residente”.

A su juicio, en ambos archipiélagos esas molestias tienen nombre y apellidos: “Existe un problema con las viviendas turísticas vacacionales en edificios, sobre todo, plurifamilares”. De ahí proceden, cree, los estragos, entre otros, que “además colapsan la ciudad. Eso es lo que más afecta al confort de los vecinos”.

El presidente de Palladium fue así de contundente durante la presentación en su estand de Fitur de los datos de la cadena hotelera durante 2024 y sus expectativas para 2025: “Pero no por eso hay que replantearse el modelo. Se pueden ordenar mejor esos 94 millones de visitantes llegados a España”.

Las cifras expuestas por Matutes marean. En 2024, la Revpar (ingresos por habitación disponible) crecieron en su caso un 10% (pasó de 192 a 211 euros); la ocupación aumentó una media del 3% y la tarifa media se incrementó un 7%. Si en 2023 superaron por primera vez los 1.000 millones de volumen de negocio (1.069), en 2024 alcanzaron los 1.203 millones, un 12% más... Y un 60% más respecto a 2019 (casi 500 millones de euros más).

Otro aspecto que destacó Matutes fue el incremento de la venta directa, que ya supone el 29%, con un crecimiento del 19% interanual: “Es un porcentaje muy bueno, de los líderes del sector”. Que es lo que buscan las empresas turísticas: que el cliente les llegue directamente, no a través de intermediarios, pues el beneficio es mayor. Y en eso ha sido crucial Loyalty, que ha facturado el 84% de esos ingresos de venta directa para Palladium, “un dato sorprendentemente positivo”.

The Unexpected

El presidente de Palladium aprovechó ese foro para anunciar oficialmente un lanzamiento: parte de lo que era Ushuaïa pasa a denominarse The Unexpected, cuyo logo ya lucía en el estand: “Separamos la experiencia hotelera de lo que era el Ushuaïa Tower (con 181 habitaciones), con un giro hacia una mayor calidad”. Allí habrá “pequeñas fiestas en la piscina” y “se pondrá más el foco en la restauración”, en la que habrá “sorpresas”. El que denomina “evento grande”, es decir, la fiesta con djs de Ushuaïa que acaba a medianoche, seguirá su propio curso con el nombre de siempre. El lema de The Unexpected en Eivissa es 'Do your don'ts' (haz lo que no debas hacer), lo cual llevó a Abel Matutes a soltar un chascarrillo: “Definitivamente es una publicidad que no está aprobada por mi padre [Abel Matutes Juan]”.

Pero “el colibrí [logo de la marca de Ushuaïa] sigue con la intención de que vuele fuera de Eivissa”. Habrá, en ese sentido, otro The Unexpected que se construirá en Al Marjan (Ras Al Khaimah), en los Emiratos, y tendrá 422 habitaciones: “Esta marca aporta mucho valor. Al no estar apalancada en la fiesta grande [la de Ushuaïa], la hace replicable en otros sitios”, justifica Matutes, que asegura que “ese emirato quiere distinguirse con este producto” netamente ibicenco.

Respecto a Ibiza, anunció que en abril se lanza el Gran Palladium Select, así como la apertura de un Bless en la isla en 2027: “Era el momento de pegar un salto”, apuntó en referencia de que habrá otros dos Bless más, uno en Venecia (abre en 2026) y otro en Nueva York (2027). Para el de Ibiza, las obras de “reforma total” comenzarán en noviembre de 2025, momento en el que empezará la transformación del Palladium Palmira. Tendrá 156 habitaciones. Será el primer Only You en una zona de playa.

Otro dato destacable es que la cadena ya tiene “la vista puesta en Asia”, donde busca oportunidades que espera concretar este año.