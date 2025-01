Marcial se mueve "super tranquilo" por Fitur

Tanto el Govern como el Consell de Mallorca evitaron que la denuncia de varios funcionarios contra el conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, pudiera eclipsar el día más importante del Ejecutivo autonómico en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra estos días en Madrid. Rodríguez se abstuvo de hacer ninguna declaración pública, pero sí respondió a la Cadena Ser sobre esta cuestión. "Estoy súper tranquilo", resumió el titular de Turismo.

Después de mostrar "todo mi respeto" a los funcionarios del Consell, Rodríguez se reafirmó "con más contundencia" en que se trata de una denuncia "absolutamente falsa" e incluso defendió que "en ningún momento nada de lo que dicen es cierto".

Sobre la investigación que puede abrir el Consell para esclarecer lo ocurrido, Rodríguez asegura que mantendrá la misma posición "ante cualquier procedimiento que se abra" y remarca que se trata de una denuncia que "yo no tengo, un documento que no ha llegado a mis manos y no lo he podido leer".

"Gestiono 150 personas. Cuando se ponga en marcha el procedimiento que decida el Consell estaré a su disposición, porque estoy súper tranquilo. No es ni justo ni lógico, además de falso y anónimo", finalizó el conseller. Durante la mañana algunos dirigentes tanto autonómicos como insulares le preguntaron sobre esta cuestión. Incluso mantuvo una extensa y jovial conversación con la presidenta del Govern, Marga Prohens, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el número dos de Palma, Javi Bonet.

Los Reyes pasan de largo

Baleares no tuvo la misma suerte que Aragón y se quedó sin visita de los Reyes. Una gran comitiva encabezada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, les estuvo esperando, aunque tuvieron que ver desde la barrera cómo los monarcas seguían su camino mientras saludaban tímidamente con la mano. Pese a ello, Felipe VI y Letizia sí se pararon a hablar brevemente con el exseleccionador español Vicente del Bosque, en aquel momento situado en la entrada del estand de Baleares. Pese a todo, Galmés lució su mejor sonrisa y se tuvo que contentar con un amago de saludo. "Esto es porque no hicieron a Leonor Hija Adoptiva de Mallorca", bromeaba un importante empresario ante las carcajadas contenidas de algunos compañeros.

Plantón del PSIB-PSOE

El PSIB-PSOE de Francina Armengol ha decidido no enviar ninguna delegación a Fitur por un "acto de coherencia", ya que cuando gobernaban "no entendían" por qué el PP iba a criticar a las instituciones y visto cómo están gobernando "ahora solo se puede ir a criticar". En cambio, dos figuras socialistas importantes sí estuvieron presentes en Madrid: los alcaldes de Pollença e Inca, Martí March y Virgilio Moreno. March, bautizado en algunos corrillos políticos como el 'García-Page de Armengol', pactó hace unos meses una enmienda con el PP para que las viviendas ilegales en rústico de su municipio no pierdan sus plazas turísticas.

Galardón a Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, recibió ayer de la mano de Emily Huff de Lonely Planet el galardón que acredita Palma como uno de los 30 destinos a nivel mundial de la 'Best in Travel 2025', un reconocimiento que destaca la firme apuesta por la sostenibilidad de la ciudad y refuerza su imagen como un destino turístico responsable.

Nuevos hoteles de lujo en Calvià

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y su regidora de Turismo, Elisa Monserrat, aprovecharon el día para explicar algunas novedades de la temporada turística del municipio, entre las que destacan la apertura este mismo año de tres nuevos establecimientos de cinco estrellas: el Mandarin Oriental Punta Negra, orientado al mercado estadounidense; Aethos, un grupo alemán, transformará el hotel Mar i Pins de Peguera, y el Purobeach Resort Santa Ponça, una renovación del hotel Santa Ponça Park, operado por el grupo Puro Group. También se abrirán dos nuevos restaurantes del Grupo Pajarita en Palmanova, previstos para abril-mayo de 2025. Aunque una de las claves más importantes es que el municipio está viviendo un aumento en las visitas de turistas procedentes de Estados Unidos, Australia y Corea del Sur.

