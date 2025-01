¿Cuánto le costaría a Baleares mantener la gratuidad del transporte público sin el dinero del Gobierno?

Tras la caída del decreto ómnibus del Gobierno Central, la gratuidad del transporte público en Baleares para todo el 2025 ha quedado en entredicho. El Govern de Marga Prohens asegura que de momento la bonificación sigue en pie a la espera de que Madrid se pronuncie al respecto. Sin embargo, el Ejecutivo Autonómico no aclara si sería capaz de subvencionar el transporte si no llega el dinero por parte del Estado. Pero, ¿cuánto le costaría a las islas mantener las ayudas al transporte sin el soporte de la Administración?

Según los datos ofrecidos por parte del Gobierno Central, tras la caída del decreto Baleares perdería un total de 120 millones de euros destinados a subvencionar la total gratuidad del transporte. En este montante se incluye tanto el servicio de autobuses TIB, tren y metro, así como el servicio de la EMT de Palma. No obstante, tanto desde el propio Govern como del Ayuntamiento de Palma ya han expresado durante los últimos meses que la cantidad enviada por Madrid es insuficiente para cubrir los gastos de trabajadores y viajeros, por lo que la cifra podría ser superior.

Confían en un acuerdo con el Gobierno

Ante esta situación, desde las islas "no se concibe otro escenario" que no sea que Madrid desbloquee la gratuidad del transporte público y confían en que se pueda alcanzar un acuerdo en el Congreso. "No concibo ese escenario atendiendo a que la mayoría de grupos parlamentarios se han manifestado de forma muy clara a favor de aprobar esta medida de manera urgente", ha expresado el conseller de Movilidad, José Luis Mateo.

La presidenta, Marga Prohens, también se ha expresado en el mismo sentido que el conseller. "El Govern mantendrá la gratuidad del transporte público en Baleares mientras reclamamos que se tramite por urgencia y apruebe por separado estas medidas en el Congreso de los Diputados", ha señalado a través de sus redes sociales.

En el caso del alcalde de Palma, Jaime Martínez ha señalado que los autobuses de la EMT de Palma seguirán siendo gratis a la espera de lo que pueda suceder "los próximos días" en Madrid. "Hoy seguimos igual que ayer, el transporte público en la ciudad de Palma es gratuito, Ahora bien, yo esperaría a los próximas días y semanas para que este Gobierno de Madrid que improvisa continuamente nos ofrezca novedades", ha expresado Martínez.

200.000 jubilados

Otro de los puntos que incluía el decreto ómnibus que ha caído es la revalorización de las pensiones para 2025. Una medida que afectaría a los cerca de 200.000 jubilados que hay en Balears, que podrían pasar a recibir cerca de 36 euros más. No obstante, el PP ya ha presentado una propuesta para salvar la revalorización y habrá que esperar si hay acuerdo con el PSOE para sacarla adelante.