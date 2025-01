El Govern "no concibe otro escenario" que no sea que Madrid desbloquee la gratuidad del transporte en Baleares

El Govern de Marga Prohens "no concibe otro escenario" que no sea que Madrid desbloquee la gratuidad del transporte público en Baleares tras lo sucedido ayer en el Congreso. El Ejecutivo autonómico confía en que se alcance un acuerdo con el Gobierno Central pero no aclara si sería capaz de subvencionar el transporte si no llega el dinero por parte del Estado. "No concibo ese escenario atendiendo a que la mayoría de grupos parlamentarios se han manifestado de forma muy clara a favor de aprobar esta medida de manera urgente", ha expresado el conseller de Movilidad, José Luis Mateo.

Cabe señalar que en otras comunidades como Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya ha adelantado que mantendrá íntegras las ayudas al abono transporte, asumiendo también la parte de la subvención del Gobierno Central. No obstante, desde el Govern de Prohens lanzan un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y aseguran que la gratuidad del transporte en las islas se mantendrá hasta que se alcance una solución con el Gobierno de España.

"Garantizamos la gratuidad pero nos mantenemos a la espera de lo que confiamos sea una rápida resolución de este problema. Está en manos del Gobierno Central que hoy podría redactar dos decretos leyes en tema pensiones y transporte público, los cuales seguro que contarían con el apoyo mayoritario del arco parlamentario. Además, el grupo parlamentario popular va a presentar también vía urgencia propuestas para transporte y pensiones", ha recalcado Mateo.

Prohens, en el mismo sentido

La presidenta del Govern, Marga Prohens, también se ha expresado en el mismo sentido que el conseller, asegurando asegurando que "Baleares mantendrá la gratuidad del transporte público" mientras se encuentra una solución con el Gobierno de España. La líder del Ejecutivo confía en que se alcance un acuerdo en el Congreso para que la Administración Central siga bonificando dichas ayudas al transporte para los ciudadanos de las Islas. "El Govern mantendrá la gratuidad del transporte público mientras reclamamos que se tramite por urgencia y apruebe por separado estas medidas en el Congreso de los Diputados", ha señalado Prohens a través de sus redes sociales.

Asimismo, la presidenta se ha mostrado muy crítica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de llevar a cabo "un chantaje" con esta cuestión.

"El Govern de les Illes Balears no permitirá el chantaje de Sánchez a los ciudadanos de nuestras islas, cogiendo como rehenes a los pensionistas y la gratuidad del transporte público y condicionándolo a que se apoye a los okupas o la subida del IVA de alimentos básicos o de la luz" ha expresado la popular.