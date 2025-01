Vera obligará a todos los colegios a poner casilla de castellano y catalán en la hoja de matrícula

Educación obligará a los colegios a poner dos casillas en la hoja de matrícula para que los padres de niños de 3 años indiquen si quieren catalán o castellano como primera lengua de enseñanza para sus hijos. Conselleria busca "garantizar" así este derecho, añadiendo una disposición a la nueva orden de admisión para evitar situaciones como la del año pasado cuando una veintena de centros de la patronal concertada Escola Catòlica no incluyeron esas casillas en el formulario de matriculación.

El hecho de que estos centros no reflejaran por escrito esa opción de elegir de las familias generó malestar y críticas entre entidades como Escuela de Todos (que amenazó con invalidar las matrículas) y también hizo enfadar a Vox (en aquel entonces socio necesario del PP). Educación mandó inspectores a estos centros y realizó un informe, pero las cosas no fueron a más porque Escola Catòlica tenía bien argumentado el tema a nivel jurídico. Apoyándose en una orden de 2004, de la época del exconseller 'popular' Tito Fiol (la que ahora modifica Antoni Vera), la patronal recomendó a sus centros que si alguna familia quería elegir una primera lengua distinta a la marcada por el proyecto de centro debía hacerlo mediante un formulario aparte (recomendación que muchos colegios siguieron y otro no). Esta semana Educación ha dictado a los inspectores, otra vez, recabar información sobre cómo hizo cada centro la matriculación el pasado junio y los directores han empezado a recibir peticiones de qué les manden el formulario exacto que mandaron.

La elección de primera lengua de enseñanza (no cconfundircon la libre elección de lengua de las otras etapas, configurada a través del plan piloto) formaba parte del acuerdo PP-VOX, pero Marga Prohens ya lo llevaba en su programa electoral. El derecho a la elección de primera lengua de enseñanza figura en la Llei de Normalització Lingüística y recoge que las familias pueden elegir si se inician a la lectoescritura en catalán o castellano (aplica a las familias con niños de 3 años, edad en la que la mayoría de alumnos inician su trayectoria escolar, o de 6 años en el caso de aquellos que se escolarizan por primera vez en Primaria). Durante el Govern Bauzà, se incluyeron casillas en los formularios de matrícula. Con el Govern de Armengol, se eliminaron y en el formulario de solicitud de plaza se incluyó una casilla por la que los padres indicaban aceptar el proyecto lingüístico de centro.

Este curso fue el primero en que se aplicó de nuevo la nueva orden publicada por el conseller Vera para regular de nuevo la elección de primera lengua. El conseller habló de que se aplicaría "en los centros que fuera posible", que seharíann "agrupaciones flexibles" y prometió recursos extra. Un 83% de las familias eligieron lengua catalana.

En la matriculación del presente curso volvieron las casillas de lenguas, menos en esta veintena de centros concertados que el próximo curso sí deberá incluirlas. Este punto queda recogido en la modificación de la orden del Conseller de Educació i i Cultura de 13 de setembre de 2004 (la de Fiol), cambio que ha sido presentado hoy a los sindicatos, directores, familias y docentes en sus respectivas mesas de participación. Mañana será presentado en la mesa de la Enseñanza Privada-Concertada, a la que asistirán las patronales concertadas, incluyendo Escola Catòlica.