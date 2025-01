Un policía que detuvo al acusado del doble crimen de sa Pobla: “Nos dijo lo que había hecho y que luego había ido a Son Banya a comprar droga y de putas”

“Recibimos una llamada del 091 que indicaba que un varón había telefoneado comunicando que había cometido un homicidio. Él estaba en la avenida México, al final, donde el torrente. Cuando llegué al lugar, mis compañeros ya lo habían detenido. Cuando se le trasladó al vehículo, él mismo manifestó que lo había hecho y que se había dirigido al poblado de Son Banya a comprar droga y que se había ido de putas. Él repetía ‘no sé qué he hecho, no sé qué hecho’. Dijo en varias ocasiones que había matado a su mujer y su hijo”. Un policía nacional que participó en el arresto de Ali Khouch, acusado del doble crimen de sa Pobla, la tarde del pasado 17 de mayo de 2021 en Palma ha recordado esta mañana el momento en el que fue interceptado durante la tercera sesión del juicio con jurado en la Audiencia Provincial.

“Por lo que yo observé, no se hallaba bajo los efectos de las drogas”, ha especificado el oficial de la unidad operativa de motos.

Otro compañero ha coincidido con él. “Íbamos en moto patrullando por Palma, nos avisó nuestra sala del 091, vimos a la persona hablando por teléfono. Él iba caminando dentro del torrente hacia nosotros. Colaboró en todo momento, dejó el móvil, le dijimos que se arrojara al suelo”, ha señalado el agente.

“Manifestó que había matado a una mujer, nos dijo que había cometido los hechos. Dijo que había ido a comprar drogas y se había ido de prostitutas”, ha recordado el testigo.

Un tercer agente ha secundado la versión: “La sala nos avisó de que él estaba por el torrente, por avenida México. Lo encontramos a cien metros. Le indicamos que se tirara al suelo y lo trasladamos a dependencias. ‘Qué he hecho, qué he hecho’, repetía”.

Ali Khouch, vestido completamente de oscuro, ha seguido el juicio impasible, cabizbajo, sentado en el banquillo de los acusados. Se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable y otros 25 años de cárcel por parte del fiscal por dos delitos de asesinato y otro de aborto por matar a su mujer embarazada de 21 semanas, Warda Ouchene, de 28 años, y al hijo de ambos, un niño de siete años, a quienes estranguló en el domicilio familiar en sa Pobla la noche del 16 de mayo de 2021.

Se trata del primer caso en la historia de Balears en el que se pide la condena de prisión permanente revisable.

Inspectora policial

La inspectora policial que coordinó a las patrullas la tarde en la que Ali decidió entregarse en Palma ha rememorado lo sucedido. “Entre las cinco y las seis de la tarde, recibo una llamada de la central de la Guardia Civil, me informa de un doble crimen en sa Pobla y de que el autor de los hechos se encuentra en Palma y que se quiere entregar. Le pido el teléfono del hombre y la filiación”, ha manifestado la testigo.

“Llamo y él me contesta al teléfono. Le digo que sabemos qué había hecho, que no había vuelta atrás y que si colaboraba le vamos a ayudar. Él me dice que sí, que sí, que se va a entregar. Me dice que está en un torrente y que ve un edificio blanco y que si sale a la calle está en la avenida México. Coordino a los vehículos para que acudan allí y procedan a la detención. Le pido su vestimenta. No recuerdo la ropa que me dijo, un pantalón y una camiseta. Hablaba en castellano, se le entendía perfectamente. Mantiene el contacto conmigo en todo momento. Le pedí que se pusiera de rodillas para que vieran los agentes que no tenía una actitud agresiva. La conversación dura pocos minutos, él colabora en la detención en todo momento, me da la ubicación exacta y cómo va vestido”, ha subrayado la inspectora ante el tribunal popular.

Los dos policías locales de sa Pobla que esa tarde del 17 de mayo de 2021 se personaron en el domicilio de la calle Santa Catalina Tomàs, donde se produjo el doble crimen la noche antes, han declarado que accedieron a la casa por la ventana.

“El 112 nos avisó de que un familiar hacía tiempo que no los veía. Comparecí con un compañero, un niño nos dijo que había una ventana que estaba abierta. Fuimos los primeros en entrar al domicilio y encontramos los dos cuerpos sin vida. Vimos que había violencia en el lugar. Avisamos a los sanitarios y a la Guardia Civil y precintamos la zona. Creo que la puerta principal estaba cerrada”, ha indicado un agente.

Otro policía local ha añadido: “Un menor, un familiar de la víctima, nos dijo que una ventana estaba entreabierta. Vio dos cuerpos de las víctimas en el suelo. Accedimos al interior de la vivienda y vimos que estaban fallecidos. Recuerdo una puerta de cristal rota. Aseguramos que no hubiera nadie más en la casa”.

La vista oral continúa mañana en la Audiencia Provincial con más testigos y peritos.