Patronal y sindicatos apoyan la ley de Conciliación laboral de Prohens

Patronal y sindicatos de Baleares apoyan el proyecto de ley de conciliación laboral presentado por el Govern de Marga Prohens. Una normativa donde se propone que los trabajadores puedan flexibilizar su jornada mediante la creación de una bolsa de horas, así como la apertura progresiva de centros educativos en periodos no lectivos, y también por las tardes y los sábados durante el curso, para ofrecer apoyo gratuito a la conciliación de las familias. Así, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) apoya el anteproyecto de Ley al haber sido consensuado con los interlocutores sociales y con la propia patronal.

En este sentido, la asociación presidida por Carmen Planas considera que esta iniciativa «defiende la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la corresponsabilidad de ambos». Además, CAEB apunta que el impulso a las medidas de conciliación «contribuye a atraer y fidelizar talento, reducir el absentismo laboral y mejora la productividad y competitividad de las empresas».

En relación al anteproyecto presentado por el Govern, desde la patronal destacan las medidas relacionadas con la creación, ampliación y mejora de los centros educativos y asistenciales públicos y privados para cubrir las necesidades de las familias en cuanto a la atención de los menores durante todo el año y, más concretamente, en los periodos no lectivos escolares.

«Consideramos positivo impulsar en las empresas medidas voluntarias que favorezcan la conciliación, voluntarias porque las posibilidades organizativas de cada empresa son muy distintas, en función del tamaño de la plantilla o de la actividad económica de la misma», asegura Planas. Cabe recordar que una de las propuestas, además de la apertura de los colegios en vacaciones, es que los horarios de los trabajadores se establezca de acuerdo a sus necesidades, con una jornada flexible adaptada a los momentos de más actividad. «Por ejemplo, un trabajador que tenga una jornada laboral de 40 horas semanales podrá modular los horarios según el trabajo. Un día puede hacer ocho horas y otro día 5 horas y media para que sea más flexible», expresó hace unos meses el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.

Por su parte, Comisiones Obreras y UGT señalan que la ley de Conciliación «representa una oportunitad para la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras». Ambos sindicatos denuncian que la normativa no se ha enmarcado en el sentido estricto del diálogo social, motivo por el cual se propondrán enmiendas durante la tramitación parlamentaria. No obstante, UGT y CCOO coinciden en que «siempre es mejor tener una ley que regule la conciliación en las empresas que su ausencia», rechazando así las enmiendas a la totalidad que puedan retrasar la puesta en marcha de la ley. Por todo ello, ambas organizaciones reclaman a todos los partidos que trabajen para alcanzar un acuerdo sobre este proyecto.

El Govern necesita apoyos

El Govern de Prohens necesitará conseguir el apoyo de la izquierda para sacar adelante este proyecto de ley después de que Vox haya presentado una enmienda a la totalidad. Los ultraderechistas acusaron al Ejecutivo de «promover un claro adoctrinamiento» con la normativa.

Así, tanto Més per Mallorca como Més per Menorca también han presentado enmiendas a la totalidad del texto. En el caso del PSOE, no han presentado ninguna pero no descartan dar apoyo a las presentadas por otros grupos. Los socialistas, que han registrado más de 100 enmiendas al proyecto, señalan que su objetivo es que pueda aprobarse una ley de conciliación pero reclaman que nazca del máximo consenso con los agentes sociales implicados.