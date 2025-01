El Govern garantiza de momento la bonificación del transporte público en Baleares: "Mañana seguirá siendo gratis"

"Queremos mandar un mensaje de tranquilidad para los ciudadanos, el transporte va a ser gratuito mañana en Baleares". El Govern de Marga Prohens garantiza por el momento la bonificación del transporte en las islas a pesar de que el PP y Junts hayan tumbado hoy en el Congreso el decreto que incluía dichas ayudas. Según ha explicado el conseller de Movilidad, José Luis Mateo, el Ejecutivo autonómico seguirá trabajando en la línea de mantener la gratuidad durante todo el 2025 a la espera de encontrar una solución con la Administración Central.

"Vamos a seguir trabajando para que todo el transporte de competencia autonómica sea gratuito durante este año, esa es la línea en la que nos movemos a la espera de alcanzar una solución. Pedimos al Gobierno de España que cumpla su compromiso el cual ahora no puede asumir porque es inestable y no tiene aliados para sacar adelante medidas de un calado como este", ha señalado Mateo. Respecto a qué pasará si finalmente no llega el dinero desde el Gobierno Central, el conseller ha reiterado que el único escenario que contempla el Govern es el de mantener la bonificación. "Confiamos en la palabra del Gobierno de España", ha expresado.

Atlas News

Asimismo, el titular del ramo ha argumentado que el grupo parlamentario popular presentará una iniciativa en el Congreso para "ya no solo consolidar la gratuidad en Baleares y Canarias, sino también aumentar y reforzar las ayudas en el resto del territorio nacional".

El PP y Junts tumban la medida

Cabe recordar que el PP y Junts han tumbado en el Congreso de los Diputados la gratuidad del transporte público en Baleares. Los de Feijóo y Puigdemont, junto a Vox, han rechazado a través de su voto en contra el decreto del Gobierno Central que incluía la subida de pensiones y las ayudas del transporte, entre las que se sumaba la de las islas. El rechazo implica que la subida de las pensiones y el ingreso mínimo vital, así como las ayudas al transporte y a los afectados por la DANA en la provincia de Valencia, queden sin efecto.

El PSOE tilda de "vergüenza" el voto del PP

La portavoz del PSIB-PSOE y diputada en el Congreso, Milena Herrera, ha calificado como "una auténtica vergüenza" que el voto contrario del PP en el Congreso haya provocado la caída de la gratuidad del transporte público en Baleares. El PSIB reclama a la presidenta del Govern, Marga Prohens, una rectificación inmediata y que aclare si a partir de este jueves tendrá que volver a pagarse para ir en transporte público en las islas.

"Nos encontramos ante el peor PP de la historia, el de Prohens y de Feijóo, que están instalados en la destrucción y sólo buscan hacer daño al Gobierno de España, aunque en el camino queden los derechos y la mejora de la calidad de vida de la gente", ha señalado Herrera. La socialista ha criticado que el PP de Prohens "ha perdido el norte y sólo se mueve por sus objetivos partidistas y electoralistas, y le da igual lo que le pase a la gente en su día a día".