Esment gana un premio por su innovador modelo educativo

Esment Escola Professional ha sido galardonada con el premio internacional PRIZE a la Innovación educativa en la 18th Quality Innovation Award, una convocatoria que reconoce proyectos e iniciativas innovadores de todo el mundo.

Tras las deliberaciones de evaluadores y un jurado internacional, la entidad ha sido reconocida en el ámbito internacional con uno de los dos galardones PRIZE, equivalente a un accésit al primer premio, por su modelo de Formación Dual Adaptada para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Esta metodología, impulsada en 2015 por Esment Escola Professional, ha sido desde entonces transferida y compartida con centros educativos y organizaciones de otros países europeos.

Esment recibe este galardón internacional después de adjudicarse, el pasado mes de noviembre, el premio QIA en su fase nacional, un certamen organizado por la Asociación Nacional de Centros Promotores de la Excelencia (CEX), con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Regional de Balears (ADR Balears) de la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía.

La competición internacional, creada en Finlandia en 2007 por Excellence Finland, ha concedido en la misma categoría el Innovation AWARD, o primer premio, al proyecto "The Innovation of a Comprehensive Full-Process Smart Anti-Telecom Fraud Education System", presentado por el Centro de Tarjetas de Crédito de China Guangfa Bank Co. Junto con Esment, también ha recibido un premio PRIZE el proyecto húngaro "Resource Optimization of University Exams to Improve Service Quality at ELTE Faculty of Economics", presentado por la Facultad de Económicas de la Universidad Eötvös Loránd.

Más de mil personas formadas

Este nuevo premio supone para la organización, y en particular para Esment Escola Professional, un reconocimiento a una metodología formativa que ha favorecido la formación de más de 1.000 personas con discapacidad intelectual y trastorno del desarrollo. Ofrece a cada persona un itinerario adaptado de orientación, formación y empleo basado en entornos laborales y empresariales reales de hasta tres años de duración, con contratos de aprendizaje y conectados a las necesidades del mercado laboral. Un modelo que logra que el 85 % del alumnado consiga empleo al finalizar su formación y que se ha convertido en un referente a nivel nacional y europeo, implantándose en centros de Italia, Luxemburgo, Finlandia y Rumanía.

Los premios Quality Innovation Awards son una competición internacional creada en Finlandia, y que cuenta con la participación de prestigiosas entidades especializadas que buscan destacar proyectos innovadores en empresas y organizaciones. En esta edición han participado un total de 557 innovaciones de 7 países diferentes, 23 de las cuales han sido premiadas en diferentes categorías. La ceremonia de entrega de premios se celebrará en Tailandia el próximo mes de mayo.