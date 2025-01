Vox acusa al Govern de Prohens de «promover el adoctrinamiento» en la ley de conciliación

Vox acusa al Govern de Marga Prohens de «promover un claro adoctrinamiento» en el proyecto de ley de conciliación familiar. Los ultraderechistas han registrado en el Parlament una enmienda a la totalidad del texto al considerar que el Ejecutivo, «lejos de atender las necesidades reales de las familias, busca imponer un ideario político basado en la perspectiva de género y las directrices de la Agenda 2030».

En este sentido, los de Abascal denuncian que dicho «adoctrinamiento» se produce a través de las referencias que aparecen en el texto como la corresponsabilidad o la igualdad de género. «Es un simple disfraz que oculta un intento de perpetuar discursos ideológicos que no representan a la mayoría de los ciudadanos de Balears. Rechazamos que el Govern pretenda intervenir en la vida privada de las familias con narrativas de opresión histórica o desigualdad estructural que solo buscan dividir», argumentan los ultraconservadores.

Desde Vox se muestran muy críticos con el Ejecutivo de Prohens, volviendo a comparar a la líder popular con su antecesora en el cargo, Francina Armengol. «El proyecto de ley evidencia que el Govern, liderado por el PP, sigue los pasos del modelo socialista de Armengol, repitiendo las mismas fórmulas ideológicas que tanto criticaron. En lugar de atender las verdaderas necesidades de las familias baleares, el PP prioriza las agendas ideológicas que tanto daño hacen al tejido social», señalan.

De esta forma, los ultraderechistas exigen al Govern la retirada del proyecto para buscar una alternativa que «elimine las imposiciones ideológicas como la perspectiva de género o las referencias a la Agenda 2030 y que aborde las causas reales de las diferencias laborales, sustituyendo términos como brecha salarial por un enfoque en la brecha maternal y paternal».

El plan A del Govern

Pese a los contundentes ataques que ha lanzado Vox al Govern desde que se rompiera la relación el pasado mes de diciembre, el Ejecutivo sigue considerando a los de Abascal como su primera opción para negociar unos nuevos presupuestos en 2025.

«En primer lugar negociaremos con Vox, si esto no fructifica estudiaremos otras posibilidades. No tenemos socios prioritarios pero sí políticas prioritarias y no son de izquierdas. Hubo un acuerdo puntual para aprobar dos decretos con la oposición pero para llevar a cabo las políticas del cambio en Balears tenemos que negociar con Vox», recalcó el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

