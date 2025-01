El próximo puente festivo en Mallorca: cinco días seguidos de descanso que podrán disfrutarse en este mes de primavera

Muchos mallorquines ya han disfrutado en lo que llevamos de año de tres, cuatro o más días libres juntando días festivos con fines de semana con la finalidad de que las jornadas de descanso rindan al máximo y se conviertan en macropuentes. De esta situación ya han disfrutado en dos ocasiones muchos mallorquines: una fue con el primer puente del año, marcado por el Día de Reyes, el lunes 6 de enero. La otra acaba de tener lugar ahora para los palmesanos con el puente de Sant Sebastià, ya que fue festivo el pasado día 20, el día del patrón de la capital balear.

Las buenas noticias son que el próximo puente llegará en Semana Santa, con el Jueves y el Viernes Santo como días festivos. Son cuatro jornadas libres si se suman al fin de semana siguiente. Pero en Baleares serán en realidad cinco días, ya que el Lunes de Pascua también es fiesta en algunos municipios de las islas, como el caso de Palma, por ejemplo, o Andratx y Calvià. Una oportunidad para desconectar de la rutina diaria que puede dar lugar a un viaje o una escapada.

Hay que tener en cuenta que este año la Semana Santa cae un mes más tarde que el año anterior, que fue más madrugador siendo marzo. De hecho, llegó antes del mes más tradicional que suele ser abril.

Calendario laboral

Con el calendario laboral de Baleares en la mano, los días que serán festivos y darán para un macropuente son el 17, 18, 19, 20 y 21 de abril. El 1 de marzo, que es el Día de Baleares, cae en sábado y no dará posibilidad a que los ciudadanos puedan sumarse varios días de vacaciones.

La siguiente fiesta no se hará esperar demasiado y será el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, que cae en jueves. En principio, no será un puente efectivo a no ser que un trabajador pueda también disfrutar del viernes 2 de mayo.

Aparte de Baleares, hay otras comunidades que podrán disfrutar de cinco días seguidos de fiesta en Semana Santa. Son Navarra, País Vasco y La Rioja.

El carrer de Sant Miquel se llenó de gente por las rebajas. / Guillem Bosch

Los otros días festivos

Los días festivos de Baleares en 2025 son los siguientes: 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor), 1 de marzo (Día de las Islas Baleares), 17 de abril (Jueves Santo), 18 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 1 de noviembre (Día de Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), 25 de diciembre (Día de Navidad) y 26 de diciembre (Segunda Fiesta de Navidad).

Cuando hablamos de días festivos, los ciudadanos también desean conocer si dichas jornadas contarán con apertura comercial. En el caso de Baleares, en el próximo puente de Semana Santa, sólo abrirán sus puertas el 17 de abril, es decir, el Jueves Santo.