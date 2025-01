Nuevos currículos educativos en Baleares: más horas de Matemáticas y Lenguas y menos pantallas

Los nuevos currículos de Educación plantean reducir el uso de las pantallas e incrementar las horas de Matemáticas y Lenguas. Los borradores de currículos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato presentados hoy inician su recorrido por los distintos órganos de consulta para recoger posibles aplicaciones y empezarán a aplicarse el próximo curso. El objetivo es mejorar el sistema de educación de Baleares, que ha ido arrojando unos resultados "bastante malos", en palabras del conseller Vera, en las últimas evaluaciones hechas públicas, como PISA y TIMSS o las internas de la propia Conselleria.

El equipo de la dirección general de FP y Ordenación Educativa ha recogido en estos currículos, que sustituyen a los confeccionados por el Govern socialista, las 32 propuestas hechas por el comité de expertos convocado por Marga Prohens para mejorar los resultados del sistema educativo balear. Parte de los cambios se enfocan en priorizar los saberes básicos y replantearse el uso de las nuevas tecnologías en las aulas, además de incluir optativas nuevas: "Este enfoque tiene como objetivo garantizar una sólida base de conocimientos y competencias esenciales para el alumnado", ha indicado el conseller.

En lo que se refiere a las pantallas, Vera ha explicado que en Infantil no podrán utilizarse hasta el último curso, y solo podrá usarla el docente. "No habrá un uso alumno-pantalla", ha indicado la directora general, Isabel Salas. En Primaria el currículo no establece restricciones concretas, pero sí se indica en varias ocasiones que la competencia digital se puede trabajar sin hacer "un uso excesivo" de los dispositivos. En ESO, en relación con el uso de las tecnologías, destaca que se crea una nueva optativa: 'Entornos digitales y multimedia'.

Refuerzo de los saberes básicos: Infantil y Primaria

En cuanto al refuerzo de los saberes básicos, en Educación Infantil, Educación anuncia que se potenciarán las habilidades de comunicación oral, lectura, escritura y matemáticas. En Primaria, e incrementarán las horas de Matemáticas, Lengua Extranjera, Educación Artística y Conocimiento del Medio. Se priorizarán las competencias de lectura, escritura y matemáticas. ¿De dónde saldrán esas horas si no crece la carga lectiva? Para poder aumentar estas horas de saberes básicos, Educación plantea recortar drásticamente las horas de libre disposición de los centros (sesiones que cada colegio decide a qué dedica según las necesidades de sus alumnos y los proyectos): pasarán de tener 20 horas 'libres' en toda la etapa de Primaria a 8,5, (con la recomendación de que parte de esas horas las dediquen si es posible a incrementar las sesiones de Educación Física).

Así, las horas de libre disposición de los colegios pasarán de 9 a 4 semanales en el primer ciclo; de 8 a 3 horas semanales en el segundo; y de 6 a 1,5 en el tercer ciclo. Eso permitirá aumentar las horas de Matemáticas, oferta que crecerá 5 a 8 horas semanales en el primer ciclo; de 6 a 8 en el segundo; y de 5 a 8 horas en el tercero. El conseller ha recordado que había mucha diferencia respecto a otras comunidades en cuanto al número de horas dedicadas a las Matemáticas (los propios profesores habían advertido que era imposible cumplir con todos el currículo y alcanzar el nivel mínimo de competencia exigido), aunque había centros que ya dedicaban horas de libre disposición a incrementar las horas de esta materia.

En Primaria crece también el tiempo dedicado a la Educación Artística (suma una hora en el segundo ciclo); Conocimiento del Medio gana una hora en el tercer ciclo y lengua extranjera (inglés) gana una hora en el primer ciclo, dos en el segundo y tres en el tercero.

Secundaria y Bachillerato

En ESO, habrá más horas de matemáticas en segundo y cuarto curso. También se ofrecerán dos nuevas asignaturas optativas en primero y segundo para reforzar lenguas y matemáticas, además de una optativa en “Entornos digitales y multimedia”.

En Bachillerato, se aumentarán las horas de asignaturas de modalidad y optativas en primero, que aumentará la carga lectiva semanal de 31 a 33 horas semanas. La asignatura "Trabajo de investigación" se transformará en una optativa llamada “Trabajo de investigación, análisis y creatividad”, un requerimiento que el ministerio ha hecho a Baleares y Cataluña, las dos únicas comunidades en las que hasta ahora era obligatoria . También se desarrollará más la asignatura de "Historia y cultura de las Islas Baleares". También se ofertará una optativa sobre la Unión Europea y otra de Proyecto Empresarial. En segundo curso, se añade la optativa “Actividad física, ocio y salud”.

Según Vera, “este marco curricular es fruto de la colaboración entre expertos, la comunidad educativa y la administración, respondiendo a las necesidades reales de docentes, estudiantes y familias”. Pese a reducir las horas de libre disposición el conseller ha asegurado que los currículos potencian la autonomía de centro, además de reducir la burocracia, ha asegurado, al no tenerse que evaluar todos los criterios, al recuperar la programación directa y al reducir el uso de las situaciones de aprendizaje como único elemento de programación. El borrador, que será sometido próximamente a exposición pública, incluye aportaciones de más de cien docentes de todas las etapas educativas y 32 propuestas de un informe elaborado por expertos de todo el país. Aunque la propuesta, en línea con el espíritu del informe de los expertos, afloja algunos aspectos de la LOMLOE que aquí se habían aplicado de muy estricta, Vera ha indicado que el currículo planteado encaja en el "amplio paraguas" de la ley orgánica. Ha lamentado que el anterior equipo de Educación apenas había desplegado la parte autonómica y que ahora sí se ha hecho, además de aumentar la participación, ha reseñado.