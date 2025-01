La fiscal respalda que la policía mallorquina infiltrada tuviera una relación amorosa para obtener información de los independentistas

La fiscal respalda que la policía mallorquina María Isern, que estuvo infiltrada durante tres años en movimientos independentistas, tuviera una relación amorosa con un activista para conseguir información. Según avanza el portal Vilaweb, la letrada ha enviado una diligencia al juzgado remarcando que la agente no empleó medios ilícitos para estar emparejada con el activista Óscar Campos. "Fue a partir de aquella relación donde la querellada consiguió el acercamiento que se le había encargado para poder cumplir la misión de obtención de información", recalca.

La letrada defiende que, a pesar de que "no existe una regulación expresa" para llevar a cabo esta técnica por parte de "un agente infiltrado para obtener inteligencia criminal", en este caso sí que estaría justificado que Isern ocultara su identidad. Así, también argumenta que la actuación llevada a cabo "en aras a tratar de impedir el desarrollo de acciones de carácter radical -violento en el marco de la estrategia global secesionista que dichas asociaciones fomentaban". Así, la fiscal reclama al juzgado que no admita la querella contra la policía mallorquina infiltrada por lesiones psíquicas y revelación de secretos.

Habla la agente infiltrada

Oculta bajo el nombre de Maria Perelló, Maria Isern Torres ―su nombre real― estuvo vinculada al Espacio Antirracista, la Cerrada por Derechos o la campaña ‘21 razones’, en solidaridad a los encausados por las movilizaciones del primer cumpleaños del 1-O, y mantuvo una relación sentimental con Òscar, uno de los activistas de la ciudad.

En el documental 'Infiltrats' de la plataforma 3Cat, la agente mallorquina habló por primera vez sobre el caso en una conversación que se grabó el día anterior a que se hiciera pública su infiltración, sin que ella supiera que la estaban grabando.

Maria reconoce que es de la misma promoción que los otros tres agentes infiltados, dos de ellos también de Baleares, y que fue reclutada cuando estaba en la academia de Ávila: "Se pusieron en contacto con la gente que era de mi perfil porque había una comisaria, que no sé cómo se llama... Es la unidad de información, se ocupa de terrorismo, de radicalismo violento y, además, de coger información de todos los otros aspectos".

Más adelante, antes de que Óscar decida finalizar la videollamada, Maria confirma que hay infiltrados "en toda España" y pone como ejemplo Salamanca, Málaga y Granada: "Vosotros lo habéis asociado a independentismo, pero no es verdad. Deja de pensar en la puta política y no quieras hacer bombo de esto porque las familias se destrozan. He visto familias destrozadas por esto". Todo esto, además, con la aparición de la madre de Maria, quien supuestamente también participó en la operación: "Lo sabemos todo, lo primero por lo que he venido es por lo buena persona que has sido".