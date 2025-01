Sánchez deja en manos de Armengol el liderazgo absoluto del PSIB-PSOE

Francina Armengol seguirá dirigiendo con libertad absoluta la federación socialista del PSIB-PSOE de Balears. La dirigente socialista cuenta con el beneplácito de Pedro Sánchez, que ha decidido dar carta libre a la presidenta del Congreso para que repita como secretaria general en el congreso que el partido celebrará previsiblemente en marzo.

El presidente del Gobierno ha dejado a las islas fuera de la lista de la Operación Resistencia con la que pretende recuperar las Comunidades Autónomas del PP como paso previo a una posible repetición del mandato. Los últimos meses han sido claves para tejer una mejor relación entre ambos dirigentes, después de algunos años de inestabilidad. Tampoco habrá ninguna sorpresa en los congresos políticos de las cuatro federaciones insulares del partido ni en las agrupaciones locales. El PSIB de Armengol no quiere división para afrontar con garantías las próximas elecciones autonómicas.

Los socialistas descartan un adelanto electoral en Balears a pesar de las presiones de los alcaldes del PP a Marga Prohens, así que trabajan directamente con otro escenario: la dirigente popular agotará la legislatura pese a las amenazas y presiones de Vox. Esto supone que se mantiene la incógnita sobre la posible candidatura de Armengol en las autonómicas de 2027. La socialista quiere repetir, pero no quiere precipitarse a la hora de tomar la decisión. La consigna es esperar a que los acontecimientos se vayan sucediendo mientras se centra en liderar el Congreso de los Diputados, donde esta misma semana ya ha echado un capote a Sánchez al no dar luz verde en la Mesa del Congreso a la tramitación de la proposición no de ley de Junts para que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza.

Sánchez y Armengol tienen una relación excelente en estos momentos, según explican fuentes socialistas. Ambos mantienen una gran sintonía y la mallorquina ha conseguido tener línea directa con la Moncloa. Por primera vez el presidente la escucha con atención. Tanto es así que Sánchez comenzó el primer acto por el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco con un «querida Francina», citándola por delante incluso de su vicepresidenta y ahora líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero.

En cuanto al tablero balear, Armengol ejerce una extraña oposición a Prohens. La socialista elige con suma cautela las ocasiones en que confronta con su sucesora en el Consolat de Mar, aunque suele ser contundente en sus intervenciones al pronunciar frases como «el peor de la historia democrática» y críticas a la «inestabilidad» y la «frivolidad» del Govern del PP.

El fallecimiento del expresidente del Govern y mandatario socialista Francesc Antich ha supuesto un duro golpe para el PSIB-PSOE, que siempre vio en el político algaidí a su máximo referente, aunque dirigentes del partido explican que la importancia de su figura, que ha tenido un homenaje a la altura, ha generado una reagrupamiento entre las filas de los socialistas y, sobre todo, entorno a la figura de Armengol, su discípula.

La realidad es que no parece haber más vida política más allá de la política inquera, y todo apunta a que en caso de no querer repetir será ella misma quien se encargue personalmente de designar a su sucesor. De momento, los socialistas encaran el nuevo año político con el foco puesto en la inestabilidad de Marga Prohens, que acabó el año con una guerra abierta con Vox que supuso la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos para 2025.

El riesgo del caso Koldo

Uno de los principales problemas de Armengol está siendo el supuesto caso de corrupción que implica directamente al exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y a su asesor Koldo García. La socialista no ha conseguido ofrecer un relato que convenza en sus diferentes intervenciones, después de que el Govern del Pacto contratara los servicios de la trama para recibir material sanitario e iniciara la reclamación millonaria cuando Prohens tomaba posesión del cargo. Además, han salido conversaciones y mensajes entre Koldo y Armengol que comprometen seriamente a la presidenta del Congreso. El futuro de la socialista puede decantarlo la justicia antes que la política, si el Tribunal Supremo dicta sentencia contra la gestión del Pacto en Balears.

