Mallorca per Palestina confía en que el alto al fuego en Gaza sea "un primer paso para un tiempo más duradero de paz"

Mallorca per Palestina ha confiado en que el alto al fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, que comenzará a las 07.30 horas de la mañana del domingo (hora en España peninsular y Baleares), sea "un primer paso para un tiempo más duradero de paz".

Así lo ha expresado este sábado, en declaraciones a Europa Press, la portavoz de Mallorca per Palestina Evelyn Nicoleno, quien ha asegurado compartir y acompañar al pueblo palestino en la "alegría" que supone el alto al fuego acordado entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, aunque, ha apostillado, la voluntad del movimiento propalestina es el fin del "genocidio" y la paz "definitiva".

Una paz "definitiva" a la que la portavoz de Mallorca per Palestina aspira consciente de que, pese al alto al fuego acordado entre Israel y Hamás, "las intenciones colonialistas continúan". Y es que, como ha recordado, "a lo largo de la historia ha habido muchas interrupciones de este conflicto que se inició hace décadas y que todavía a día de hoy continúa" porque "detrás de éste hay cuestiones geopolíticas, de colonización, y, por supuesto, económicas". De este modo, ha considerado que este alto al fuego, "no es casual, como no lo es nada de lo que ocurre en la Franja de Gaza".

Sea como sea, Nicoleno tiene fe en que el alto al fuego suponga "un primer paso para un tiempo más duradero de paz", para el fin de "un plan macabro de exterminio", en el que han muerto miles de personas, entre los cuales mujeres, niños y ancianos.

"El objetivo del movimiento propalestina es que los palestinos puedan volver a su territorio, a su casa", ha añadido, incluso a pesar de que "el 70 por ciento de las viviendas, del sistema sanitario, de los servicios esenciales se encuentran destruidos".

"Viene una época de dolor y de duelo", ha reconocido la portavoz de Mallorca per Palestina, confiando no obstante en que "la vuelta de la ayuda humanitaria la Franja de Gaza" devuelva un poco la esperanza en la humanidad, tras la "vergüenza" vivida en los últimos meses.

Concentración en Palma

En este contexto, Mallorca per Palestina había convocado para este sábado, a las 12.00 horas, una concentración para pedir poner fin al "genocidio" en Gaza y al comercio de armas con Israel, a la que han asistido cerca de un centenar de personas, según la organización.

Los asistentes al acto, enmarcado en una iniciativa internacional, en la que han participado colectivos antifascistas, ecologistas y pro-Palestina, han desplegado una bandera palestina sobra la muralla de Palma y han gritado consignas como "desde el río hasta el mar, Palestina libertad" o "no es una guerra es un genocidio".