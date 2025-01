Los empleados públicos pierden hasta 1.100 euros anuales con el IPC estatal

El personal empleado público de Balears ha perdido entre 600 y 1.100 euros anuales de poder adquisitivo entre 2022 y 2024 porque sus incrementos salariales se calculan con el IPC estatal y no con el del archipiélago, donde los precios son más altos, según denuncia el sindicato STEI.

Esta organización publicó ayer un balance económico tras el último acuerdo retributivo entre el Gobierno español y los sindicatos UGT y CCOO, que ha resultado insuficiente para compensar el impacto del IPC autonómico, destaca en un comunicado.

El incremento adicional del 0,5% en las retribuciones de 2024, recientemente aprobado, no equipara los salarios al aumento real de los precios en el archipiélago, recalca el STEI Intersindical: «Parece una buena noticia, pero no lo es. Este 0,5% no iguala el incremento de los salarios con el IPC».

Para un empleado con un salario bruto anual de 30.000 euros, la subida acumulada de 3.100 euros en este periodo contrasta con los 3.806 euros que se habrían requerido para igualar el IPC balear, generando una pérdida de 705 euros.

La diferencia es menor si se aplica el IPC estatal, situándose en 507 euros, pero el sindicato insiste en que los empleados públicos de Balears sufren el impacto de los precios específicos del archipiélago, más elevados que la media nacional.

Por ello, el STEI reivindica que el índice de referencia debe ser el IPC autonómico para ajustar los salarios a la realidad económica local.

El cálculo global de esta pérdida afecta a todos los rangos del personal público, desde auxiliares administrativos hasta médicos, con una brecha que, según el sindicato, refleja la necesidad de una revisión profunda en la política retributiva para evitar un deterioro continuo del poder adquisitivo.

Tal y como anunció hace dos días, el Gobierno aprobará próximamente una subida adicional del 0,5% en el sueldo de los más de tres millones de funcionarios, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, en virtud del acuerdo marco para la Administración del Siglo XXI firmado con los sindicatos CCOO y UGT para el periodo 2022-2024. Sumando ese 0,5% a la subida del 2% que experimentaron los salarios de los empleados públicos en 2024, el incremento retributivo total para dicho ejercicio alcanzará el 2,5%.

En concreto, el Gobierno firmó con estos dos sindicatos un incremento salarial para los empleados públicos del 2% para 2024, más un 0,5% adicional si la suma de la variación del IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 superaba el aumento retributivo fijo aplicado durante dichos años (8%). De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPCA de 2022 fue del 5,5%, mientras que el de 2023 terminó en el 3,3%, y el de 2024 ha finalizado en el 2,8%, superando con creces el límite establecido para aplicar esa subida adicional del 0,5%.