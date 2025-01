La oposición pide el cese inmediato de Marcial Rodríguez: "No puede ser la cara visible en Fitur"

«Marcial Rodríguez no puede continuar ni un minuto más como conseller, no puede ser nuestra cara visible en Fitur». Los partidos de la oposición pidieron ayer al presidente del Consell, Llorenç Galmés, el cese inmediato del conseller de Turismo tras el presunto intento de agresión al jefe de inspección y las amenazas que han denunciado un grupo de funcionarios. Según apuntó la portavoz del PSIB-PSOE en la institución, Catalina Cladera, Marcial Rodríguez no rebatió ni una de las cuestiones planteadas.

«Esta comparecencia nos deja muy preocupados. Rodríguez ha negado todas las acusaciones pero ha quedado demostrado que ha mentido. No puede continuar ni un minuto más como conseller y Galmés debe cesarlo», expresó Cladera. La portavoz socialista recalcó que el conseller «no pude ser la cara visible» de la institucion insular en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra la próxima semana en Madrid.

Asimismo, desde el PSOE denunciaron que Galmés «evitó censurar su actitud y no dio veracidad a ninguna de las acusaciones» que pesan sobre Rodríguez. «Dudo que no conozca esta denuncia, si no lo cesa usted será cómplice. Quizá fue usted quién dio órdenes en relación a trámites del agroturismo Sa Talaia Blanca o Sa Vinya», expresó Cladera en alusión a Galmés.

Por su parte, desde Més per Mallorca también fueron muy críticos con la intervención del conseller y la respuesta del presidente. El portavoz de los ecosoberanistas, Jaume Alzamora, señaló a Galmés tras la comparecencia. «Después de no decir nada solo podemos señalar que quién calla otorga".

Según Alzamora, la comparecencia de Rodríguez fue un intento de «desviar la atención y disfrazar de transparencia lo que en realidad sólo es una cortina de humo para salvaguardar al presidente». El ecosoberanista recordó que las dos acusaciones que pesan sobre el todavía conseller son muy graves «Una es intolerable. De hecho, una actitud violenta nunca puede ser aceptada bajo ninguna circunstancia».

Galmés lo defiende

En el caso de Galmés, el presidente del Consell salió en defensa de Marcial y aseguró que la institución tampoco ha tenido acceso a la denuncia. «Es una denuncia anónima, repito, anónima, de la cual hemos tenido conocimiento a través de un medio de comunicación y de la cual no conocemos el contenido. Esta sala de plenos no es un tribunal y ninguno de nosotros somos jueces, como presidente del Consell pido que dejen de instrumentalizar este tema para erosionar a este equipo de Govern y obtener un rédito partidista», detalló.

Asimismo, Galmés criticó a la oposición por lanzar «acusaciones falsas» e insinuó que, cuando acabe todo el procedimiento, deberán pedir perdón al propio conseller de Turismo. «Vamos a dejar que el órgano instructor haga su trabajo con toda la información que pida y, una vez el procedimiento haya acabado, ustedes tendrán que pedir perdón por todas estas acusaciones», argumentó. Por su parte, desde Vox reclamaron que se respete la presunción de inoncencia y desde El Pi pidieron que se aclaren los hechos acontecidos.

