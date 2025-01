“Yo vi cómo el conseller Marcial Rodríguez le levantaba la mano a mi compañero, el jefe de Inspección turística”

Un testigo del presunto intento de agresión por parte del conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, contra el jefe de Inspección turística corrobora los hechos plasmados en una denuncia en el sistema interno de información que se ha hecho pública. “Yo vi cómo el conseller le levantaba la mano a mi compañero”, asegura el trabajador que presenció los hechos que sucedieron en el edificio Alba, en Palma. También advierte de presiones a la víctima para que desmienta los hechos.

En el edificio Alba, en la calle del Calçat en Palma, fue donde ocurrió el incidente de presunto intento de agresión. “Estábamos en un espacio con salas abiertas y estaba pendiente de la sala donde estaban reunidos Rodríguez, Clara Del Moral (directora insular de Ordenación Turística) y mi compañero. La puerta estaba cerrada, pero se oía el tono de Marcial. Ya había venido otras veces y suele gritar. Se notaban los ánimos caldeados”. El testigo seguía pendiente el trascurso de la reunión: “Se oía gritar a Marcial. En un momento dado vi que se abría la puerta de la sala y salía la directora. Me giré y veía el interior, vi como levantaba la mano hacia mi compañero. La directora volvió y el conseller seguía gritando. Fue un instante, estábamos todos pendientes del follón”.

Después el funcionario objeto de las amenazas del conseller de Turismo comentó los hechos a sus compañeros sin dar crédito: “‘Me ha amenazado. Me ha levantado la mano, con la palma abierta’, nos dijo”.

"Lleva tiempo triste"

El responsable de Inspección “lleva tiempo que se le nota triste. Esta mañana me ha contado que le están presionando para que desmienta la noticia. Las presiones vienen de Clara del Moral. No sabe qué hacer porque la situación no va a mejorar de ninguna manera, haga lo que haga. Tiene muy mal ambiente con el conseller. Se está haciendo muy incómodo trabajar con este equipo de gobierno”, explica su compañero.

El trabajador del Consell de Mallorca también denuncia que una vez que se publicó en los medios de comunicación el escrito de los funcionarios “nos reunió la directora Clara del Moral para decirnos que le parecía muy cobarde la denuncia anónima y para tranquilizarnos. Nos dijo que no habría represalias”.

Funcionarios del departamento de Turismo del Consell de Mallorca han denunciado a Marcial Rodríguez por intento de agresión, además de maltrato psicológico por parte del conseller y la directora insular, Clara del Moral, contra al menos tres funcionarios de Turismo que han cambiado de área. También se ha puesto al descubierto un supuesto trato de favor hacia los propietarios del agroturismo Sa Talaia Blanca, de la familia del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, entre otras irregularidades. El testigo del intento de agresión por parte de Rodríguez asegura que “todo es verdad”.

Este jueves comparece en el pleno del Consell de Mallorca en sesión extraordinaria Rodríguez y el presidente insular, Llorenç Galmés para dar explicaciones por los hechos denunciados por petición de la oposición, PSOE y Més.