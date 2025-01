Marcial Rodríguez niega la agresión a sus funcionarios: "No me voy a rendir"

"No me voy a rendir, pierdan toda la esperanza". El conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, ha negado rotundamente el presunto intento de agresión al jefe de inspección, el maltrato psicológico y las amenazas que han denunciado de forma anónima un grupo de funcionarios de la institución. "Niego cualquier acusación de abuso de poder . Es indignante que se me someta a un juicio mediático sin tener acceso a la denuncia. ¿Cómo puede defenderme de algo que desconozco?", ha expresado Rodríguez.

En relación al testimonio de un testigo que ha corroborado el intento de agresión por parte del titular de Turismo, Rodríguez no ha querido entrar a valorar esta situación y se ha limitado a volver a reiterar que "este pleno se ha convocado a raíz de acusaciones anónimas y sin contrastar". En este sentido, se ha mostrado muy crítico con los funcionarios que han lanzado la denuncia y ha reclamado pruebas para que demuestren los hechos.

"Quiero expresar mi enérgica condena a la forma de actuar, quienes se esconden en el anonimato demuestran su falta de coraje con la verdad y con la justicia. ¿Qué intereses ocultos se esconden tras estas acusaciones? Creo en un sistema donde las acusaciones se hacen con pruebas y argumentos y donde la presunción de inocencia es un derecho fundamental", ha detallado el conseller.