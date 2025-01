El Govern ofrecerá a los municipios de Mallorca una tarifa única y de referencia para los taxis

El Govern ofrecerá a los municipios de Mallorca -los consells insulares en el caso de las demás islas- una tarifa única y de referencia para los taxis de su zona a la que podrán adherirse voluntariamente. Se trata de una tarifa que se calculará una vez esté publicado el decreto, el cual establece 17 parámetros que, según ha explicado la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, permitirán calcular el precio de referencia en base a fuentes fiables.

Este decreto, que hoy entra en período de exposición pública y de alegaciones, está previsto que se apruebe en verano para que pueda empezarse a aplicar en plena temporada turística. "Supondrá lógicamente mejoras claras en el servicio", aseguraba esta mañana el conseller de Movilidad, José Luis Mateo, durante la presentación junto a Del Valle de esta nueva ordenanza.

Tratará de fomentar además que los Ayuntamientos creen zonas de prestación conjunta donde poder compartir el servicio de taxi, de forma que en los momentos en los que todos los de una población estén ocupados la recogida de clientes pueda hacerla uno de otro municipio que se encuentre en las inmediaciones. O, por otro lado, un taxi que descargue en un municipio ajeno al suyo pero dentro de la zona de prestación conjunta podrá cargar en la misma.

"Así se aumenta la oferta para los usuarios, puesto que se evita que los taxis hagan trayectos en vacío, sin pasajeros, tanto en los desplazamientos al aeropuerto, que es cierto que viene siendo el ejemplo más evidente, pero también en cualquier otro desplazamiento que se produzca entre municipios distintos", explicaba el conseller

Según Mateo, el decreto ha sido trabajado y compartido con las principales patronales del sector del taxi, desde una voluntad de "máximo consenso" con el sector y con el objetivo de mejorar la movilidad y avanzar en la simplificación administrativa. El texto también diferencia entre nueva tarifa y actualización, e incorpora dos modelos de estudio económico, uno para determinar nuevas tarifas y el otro para revisar las vigentes.

Por último, preguntada por la aplicación móvil para el servicio del taxi, Del Valle ha dicho que "se está avanzando" y que próximamente se deberán abordar con el sector varias cuestiones en este sentido.

"No puede ser nunca más barata de la que hay"

El presidente de la asociación Taxis-Pimem, Biel Moragues, ha celebrado la incorporación de la tarifa única en el nuevo proyecto de decreto del sector del taxi y ha asegurado que dicha tarifa "no puede ser nunca más barata de la que hay".

En declaraciones a los medios después de la presentación del decreto por parte del Govern, Moragues ha señalado que es una medida "muy positiva" y que la tarifa será más alta que la actual, puesto que hay municipios que hace año que no las revisan y que los costes "son descomunales".

"Es muy importante para el sector", ha dicho, a la vez que ha explicado que, por ejemplo en Palma, la tarifa de día ha quedado "totalmente desfasada" y que, en consecuencia, los taxistas no quieren trabajar en la capital.

En esta línea, ha explicado que la posibilidad de que los consells insulares y el Govern establezcan una tarifa única es un "gancho" para que más municipios se sumen al área de prestación conjunta del servicio y que se llegue a conseguir "el objetivo de que toda la isla funcione como una sola".

En relación con la simplificación administrativa, ha señalado que hay ayuntamientos que hace siete años que no revisan las tarifas porque no tienen los medios necesarios para hacer el estudio que, además, "es muy complicado". Estos ayuntamientos ahora podrán sumarse a la tarifa única que establezca el Govern o los consells.

Por otro lado, preguntado por la convivencia con los vehículos de transporte con conductor (VTC) tras la sentencia del Tribunal Constitucional, Moragues ha respondido que "se está conviviendo bien porque nunca se han respetado los 30 minutos".

Igualmente, ha hecho hincapié en que hay municipios que hace años que no revisan las tarifas, mientras que los VTC "cobran lo que quieren". "Esto es lo que no es justo", ha lamentado el presidente de la asociación, quien ha agregado que "afortunadamente" no hay un número "desmesurado" de VTC.