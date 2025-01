El STEI acusa a Vera de mentir sobre el plan de segregación lingüística: "Hace un mes dijo que no se aplicaría en ESO"

El sindicato STEI acusa al conseller Antoni Vera de mentir sobre el plan de segregación lingüística. Según la fuerza sindical, el pasado 10 de diciembre el responsable de Educación dijo a la Xarxa Educativa per la Llengua que el plan piloto no continuaría extendiéndose a Secundaria y que no se daría la opción a los colegios de Primaria a seguir sumándose, pero el pasado lunes, tras una reunión con los directores de los centros concertados, Vera anunció que el plan piloto seguía adelante y se abriría el próximo curso a los centros de Secundaria. "El Partido Popular continúa cautivo de Vox", concluye el sindicato, que insiste en pedir la retirada de lo que considera "una chapuza pedagógica".

La entidad sindical considera "muy grave" que el consell se desdiga de lo que comunicó en la Xarxa Educativa per la Llengua el pasado diciembre, cuando afirmó que la implantación del plan piloto no se daría en la etapa de Secundaria y que tampoco se ampliaría el número de centros de Primaria que se quisieran sumar.

Por eso el STEI vuelve a pedir al conseller Antoni Vera que retire "de manera definitiva" el plan, ahora "más que nunca después" de la ruptura con la ultraderecha de Vox. "No tiene ningún sentido persistir en el error de mantener esta chapuza pedagógica", cree el sindicato, tras ver que solo once centros de Primaria, todos concertados de Mallorca e Ibiza, se han sumado en su primer año de implantación.

El cambio de parecer del conseller se hizo público "justo después de la reunión con los directores de centros concertados", encuentro que se ha producido antes de convocar los sindicatos, quienes son, recuerda el STEI, "los representantes legítimos del profesorado" y que "todavía están esperando noticias de Vera".

"Con propuestas como esta, se ve que el PP sigue dependiendo de los delirios de Vox", concluye el STEI, que pide dejar de gastar recursos en este plan.