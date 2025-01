El STEI exigirá la próxima semana ante el juez el pago inmediato de la deuda del Govern balear con sus trabajadores públicos

Al sindicato STEI se le ha agotado la paciencia y la próxima semana va a reclamar judicialmente la ejecución de la sentencia que obliga al actual Govern a pagar las cantidades que el anterior Ejecutivo de Francina Armengol no quiso abonar a partir de 2020, y cuyo valor global se cifra en torno a unos 170 millones de euros, según ha anunciado el secretario general de este sindicato, Miquel Gelabert.

Esta decisión se adopta debido a que a fecha de 15 de enero sigue sin haberse fijado una nueva reunión con el Govern para buscar un pacto que determine la forma y plazos en los que se deben abonar las cantidades pendientes a unos 50.000 empleados públicos, sin que según este sindicato haya visos de acuerdo debido a que el Ejecutivo autonómico no acepta alguna de las condiciones fijadas, como es la equiparación del plus de insularidad que los funcionarios de Balears cobran con el de Canarias.

Unica sentencia ganada

Frente a las declaraciones realizadas ayer desde UGT en las que apostaba por la inminencia de un acuerdo con el Govern, durante este mes, para el abono de esa deuda con sus empleados públicos, desde el STEI se recuerda que es el único sindicato que le ha ganado la batalla legal al Ejecutivo autonómico en esta materia y por tanto, la única que puede sustentar un acuerdo sobre la forma de ejecutar esa sentencia. E insiste en que a fecha de hoy nada permite hablar de un acuerdo inminente.

Hay que recordar que UGT también ha llevado a la Administración autonómica ante los Tribunales por esta misma cuestión, aunque con una reivindicación más amplia en años y que beneficiaría a un mayor número de personas, al incorporar a los trabajadores de la enseñanza concertada, por poner un ejemplo. Pero aunque este sindicato da como seguro que va a ganar esa demanda, en su caso sigue sin haber una sentencia.

El sindicato no ve indicios de un acuerdo inminente con el Ejecutivo de Marga Prohens / B. Ramón

La postura del STEI es clara: está dispuesta a pactar plazos para el abono de esa deuda si existe una compensación para los trabajadores públicos, como sería la equiparación con Canarias del plus de insularidad. El problema, según Gelabert, es que el Govern fijo un cambio de postura en esta materia en diciembre, coincidiendo con la negativa de Vox a apoyar unos nuevos presupuestos para 2025, y lo más que estaba dispuesto a asumir es que ese plus balear quedara fijado para todos los funcionarios del archipiélago en su tramo más alto, pero sin llegar al canario, punto este último cuya negociación pretendía demorar a 2028. Y sin esa compensación, el STEI considera que no se puede aplazar el cobro de unas cantidades a las que los empleados públicos tienen derecho tras haber ganado esa reclamación en los Tribunales.

Plazo superado

Miquel Gelabert recuerda que esa sentencia favorable se consiguió en septiembre, y la ley de lo contencioso administrativo fija un plazo de tres meses para su cumplimiento, que ya se ha superado. Añade que la demora en el abono de esas cantidades supone para el Ejecutivo balear el pago de los correspondientes intereses, lo que hace que vaya creciendo por cada día de demora.

La preocupación del secretario general del STEI se amplía debido a que el Govern debería de comenzar a aplicar este año un aumento adicional del 2,9% en las nóminas de los trabajadores públicos para compensar las subidas que no se aplicaron en 2020 y 2021, y sin embargo el sindicato no tiene noticias de que esta cantidad esté siendo contemplada para ser incluida en la próxima paga, lo que implicaría que ese endeudamiento va a seguir incrementándose.

Por ello, y al no percibir los indicios de pacto de los que habla UGT, el STEI va a pedir la próxima semana al juez la ejecución de la sentencia y el abono por parte del Govern de la totalidad de la deuda con sus empleados públicos. La puerta que se deja abierta es que si durante las próximas semanas se consigue el acuerdo reclamado (que debe contemplar la citada equiparación con Canarias, aunque sea a lo largo de varios años), el sindicato está dispuesto a trasladar a los Juzgados la aceptación de la fórmula que finalmente quede fijada.

Hay que recordar que las estimaciones realizadas por los sindicatos cifran entre 1.500 y 2.000 euros la cantidad adicional que cada trabajador público deberá recibir para compensar las cantidades que el anterior Govern no quiso abonar en su momento.