El Govern reclama a Madrid la necesidad de modificar el reglamento que regula la pesca de las barcas de arrastre en el Mediterráneo

El Conseller de Agricultura, Joan Simonet, ha trasladado al Gobierno de España la necesidad de modificar el reglamento que regula la pesca de las barcas de arrastre en el Mediterráneo. En una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, Simonet también ha pedido tomar medidas para recuperar los 180 días de pesca en las Illes Balears.

Durante el encuentro, se ha abordado el tema de las medidas compensatorias para recuperar los días de pesca perdidos. En particular, se ha tratado la sustitución de las mallas de las coronas de las redes y poder asegurar que será posible pescar 130 días, como en 2024 y no los 27 aprobados en diciembre en Bruselas. En este sentido, Simonet ha trasladado que «el objetivo no es pescar 130 días, un número que solo permite la mera subsistencia, sino un mínimo de 180 días, que sería la actividad que permitiría la viabilidad económica de las empresas y la garantía de suministro de pescado fresco de proximidad a las lonjas, mercados y establecimientos comerciales de las Illes Balears».

Simonet también ha aprovechado para recalcar que «es imprescindible» la modificación del reglamento que regula el plan de gestión de pesca del Mediterráneo, con el fin de que en un futuro próximo la Comisión no pueda volver a plantear las reducciones drásticas de días de pesca a las barcas de arrastre y así dar estabilidad y seguridad a la actividad de los pescadores. «No podemos olvidar que en las Illes Balears el sector ya lleva cinco años de restricciones, hecho que ha supuesto una reducción del 40% de los días de pesca. Además, hay que añadir los nueve barcos perdidos desde el año 2015, que significa una reducción del esfuerzo de más del 50% en solo 10 años», ha manifestado el conseller.

Por otro lado, durante la reunión, Simonet también ha pedido cambiar la propuesta inicial del reparto de las cuotas de gamba roja. En este sentido, la primera propuesta del Ministerio supone para las Illes Balears una disminución de cerca del 40% respecto de las capturas del 2024, mientras que para el conjunto del Mediterráneo español la reducción es solo del 10%. Sin embargo, a pesar de las discrepancias en este último punto, Simonet ha valorado el esfuerzo del ministro Planas y su equipo por haber conseguido la aprobación de las medidas técnicas para tener la opción de recuperar los días de pesca de 2024, así como «su compromiso para financiar el cambio de las redes y su certificación y también la predisposición para escuchar las demandas de nuestro sector y continuar trabajando de manera conjunta». Hay que recordar que el conseller Simonet estuvo presente en Bruselas, como miembro de la delegación española, en el último Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea y fue conocedor de primera mano la dramática situación a la cual abordaba las medidas que proponía la Comisión Europea.

Finalmente, el conseller Simonet ha instado al ministro a proponer a la Comisión Europea, cuanto antes mejor, una revisión de los métodos de cálculo de la sostenibilidad de las poblaciones de peces, como mínimo de la GSA5 (Illes Balears). También ha solicitado la posibilidad de compensaciones económicas por el lucro cesante en el supuesto de que el cambio de mallas tenga efectos económicos más perjudiciales de los previstos.