El Govern afirma que la reducción de la jornada laboral no se puede aplicar en Baleares

El Govern balear no respalda el anteproyecto de ley que pretende aprobar el Gobierno nacional, por el que se va a reducir la jornada laboral de los trabajadores, fijándola en un horario de 37,5 horas de trabajo a la semana.

Esta posición del ejecutivo balear fue anunciada esta mañana por la secretaria autonómica del área de trabajo, Catalina Cabrer, que realizó un llamamiento al presidente Sánchez para que apueste de nuevo por el diálogo social, en lugar de imponer esta norma laboral que no ha sido consensuada con los sectores implicados.

Por ello, desde el Govern se exigió la retirada de dicho anteproyecto de ley, que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz, para iniciar una nueva negociación con los diferentes sectores, en la que se tenga en cuenta la particularidad laboral de cada comunidad autónoma.

Cabrer afirmó que esta reducción horaria es de muy difícil aplicación en Baleares y si la ley se impone supondrá un aumento de los costes laborales de los empresarios, que se traducirá en una subida de los precios. Explicó que Balears es una comunidad dedicada sobre todo al sector servicios, lo que precisa la presencia constante del empleado en su puesto de trabajo. La secretaria autonómica auguró un periodo de enfrentamiento laboral si se lleva a cabo este anteproyecto y señaló que en ninguno de los convenios colectivos que se han firmado entre los diferentes sectores económicos, aparezca incluido la posible reducción de la jornada laboral. A su juicio ello demuestra que, no solo el empresario exige que se cumplan unas determinadas horas de trabajo, sino que los propios empleados aceptan estos horarios.

Cabrer recordó que Balears ha liderado la lista de afiliados a la Seguridad Social y señaló las graves dificultades que tienen los empresarios para contratar a empleados. Por ello, al no poder contratar a más empleados, es muy difícil que se pueda aplicar esta reducción horaria. La secretaria autonómica también señaló que la ley tampoco tiene en cuenta al trabajador autónomo, que es una figura muy destacada en el mercado laboral de Balears. De hecho, recordó que en las islas hay más de cien mil trabajadores autónomos, propietarios de pequeñas empresas dedicadas, sobre todo, a este sector servicios.

La representante del Govern recordó que Balears ha impulsado una ley para conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores, y señaló que se trata de una norma que es la respuesta al diálogo que se ha mantenido entre los diferentes sectores sociales. «El Gobierno central ha roto el diálogo social», señaló Cabrer, que cuestionó que no se haya tenido en cuenta la particularidad de cada territorio.

Esta portavoz del Govern insistió en que para crear empleo es necesario que exista un consenso y una paz laboral. Es decir, a su juicio, la confrontación entre trabajadores y patronal no facilita la paz social.

Catalina Cabrer afirmó que en este anteproyecto de ley falta, no solo un estudio de las características laborales de cada comunidad autónoma, sino también una valoración de cada uno de los sectores productivos. Y criticó que, en el caso de que se apruebe, en Baleares se producirá una distinción entre los empleados que no se rigen por un convenio colectivo y por tanto solo trabajarán 37 horas y media a la semana, con los empleados que sí están obligados a cumplir acuerdos laborales que establecen 40 horas de trabajo a la semana. Como experta laboral afirmó que esta diferencia generará una gran tensión laboral.

Cabrer aclaró que este análisis que hace no afecta a los funcionarios de las instituciones públicas, sino a los trabajadores de las empresas privadas. “No es sano que un anteproyecto de esta naturaleza se apruebe sin un previo diálogo social y solo se escuche a los trabajadores, dejando de lado a los empresarios”, señaló la responsable de la política del área de trabajo.

Esta posición del Govern en contra de esta reducción horario contó con la inmediata reacción del sindicato UGT, que cuestionó que el Ejecutivo se posicione “al lado de las patronales y en contra de los trabajadores”. La portavoz de la gestora, Xisca Garí, negó que el contenido del acuerdo entre el Gobierno centro y los sindicatos suponga una amenaza a la paz social y rechazó que esta reducción horaria no se pueda aplicar en Baleares. “No es verdad que perjudique la paz social, todo lo contrario, reducir las horas de trabajo mejora la calidad de vida de las personas, la productividad y la conciliación. No hay mejor conciliación que trabajar menos para vivir mejor”, subrayó Garí.

La representante sindical afirmó que el tejido productivo de Baleares puede asumir sin ningún problema esta reducción de la jornada laboral. “Aunque las islas dependan del sector turístico y del comercio, aquí se pueden realizar ajustes en la jornada diaria, siempre y cuando el cómputo anual de horas refleje la reducción de la jornada laboral”, detalló la portavoz de UGT.

Xisca Garí también recordó que hay en vigor convenios colectivos de empresas que ya recogen una reducción de la jornada por debajo de las 40 horas semanales y que las que aplican ocho horas de trabajo al día “no se van a trastocar mucho porque sus plantillas hagan media hora menos de trabajo”.

Garí emplazó a las patronales y a los grupos parlamentarios a negociar y a sumarse a un acuerdo para que el anteproyecto de ley llegue a las empresas y pueda mejorar el bienestar social. “Queremos que las patronales se sumen porque entonces será un acuerdo que tendrá más valor y la negociación de cómo aplicar esta reducción sería mucho más amable”, concluyó Garí.