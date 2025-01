Marlaska defiende la infiltración de agentes en el independentismo catalán: "Todo en estricto cumplimiento de la ley"

Después de que una policía mallorquina desvelara que el Estado tiene a agentes infiltrados "por toda España", el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido esta mañana este tipo de actuaciones tras el Consejo de Ministros y asegura que todo se ha realizado "en estricto cumplimiento de la ley".

El ministro ha argumentado sucintamente que estas infiltraciones responden al "ejercicio de las funciones de prevención y respuesta a posibles hechos delictivos" y que, en cualquier caso, los agentes actúan "conforme al ordenamiento jurídico".

Además, Marlaska no ha querido dar ningún tipo de información sobre otros agentes infiltrados ni si existen operaciones parecidas en otros puntos de España con el objetivo de proteger a aquellos que pueden estar en otro operativo en estos momentos: "La naturaleza misma del secreto para garantizar la seguridad pública me llevan a no realizar una contestación en ese sentido".

En el documental Infiltrats de la plataforma 3Cat en colaboración con La Directa, Maria Isern Torres reconoce que es de la misma promoción que los otros tres agentes infiltrados —dos de ellos también son de Baleares: Daniel Hernández Pons y Marc Hernández Pon— y que fue reclutada cuando estaba en la academia de Ávila junto a los demás: "Se pusieron en contacto con la gente que era de mi perfil porque había una comisaria, que no sé cómo se llama... Es la unidad de información, se ocupa de terrorismo, de radicalismo violento y, además, de coger información de todos los otros aspectos". Una característica fundamental para reclutarles fue que todos hablaban catalán, lo que facilitaba la integración en el movimiento independentista.

Maria pone a Salamanca, Málaga y Granada como ejemplos de ciudades donde hay agentes infiltrados actualmente: "Vosotros lo habéis asociado a independentismo, pero no es verdad. Deja de pensar en la puta política y no quieras hacer bombo de esto porque las familias se destrozan. He visto familias destrozadas por esto".