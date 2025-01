El sistema judicial de Baleares es el más favorable para los patrones de pateras

El sistema judicial balear es el que mejor trato da a los inmigrantes llegados en pateradetenidos y acusados de patronear las embarcaciones. Normalmente Fiscalía pide para ellos las penas mínimas y, de conformarse los acusados, se les suspende la pena con la condición de que abandonen Baleares. Así, solo pasan aquí el tiempo que hayan permanecido en prisión preventiva (alrededor de 190 días, el plazo más corto en comparación con las otras cuatro provincias que más pateras reciben).

Aquí los fiscales tiran a la baja y si no hay conformidad los magistrados no piden penas mucho más elevadas como sí sucede en otras provincias. Además, hay una sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial balear de 2023 «pionera» que está siendo citada por jueces de otros territorios para absolver a migrantes acusados de ser patrones de patera, defendiendo que solo el testimonio de otros compañeros de viaje no son prueba suficiente para condenar.

En este sentido, «Baleares es de las provincias que mejor aplica la ley», considera Daniel Arencibia, abogado canario especializado en migraciones que lleva analizadas 471 sentencias de juicios a patrones desde 2018 hasta la actualidad (todas las disponibles en el Centro de Documentación del Consejo General del Poder Judicial . Un total de 38 son de Baleares (47 condenados y seis absueltos en total). El resto son de Las Palmas, Tenerife, Almería, Murcia y Ceuta.

Miembro del Secretariado Pastoral de Migraciones en la Diócesis de Canarias, fue al hablar con un conocido de la pastoral de Mallorca cuando Arencibia vio la disparidad de criterios y condiciones en los territorios al acusar y condenar a los patrones.

Por ello empezó su estudio, que refleja cómo las condenas se apoyan muchas veces únicamente en el testimonio de otros compañeros de travesía, que así se libran de ser ellos los señalados e incluso pueden obtener recompensas como el permiso de trabajo, un ejemplo real del dilema del prisionero, indica el jurista) que denuncia además que los acusados no pueden aportar mucho a su defensa ya que los posibles testigos a su favor (otros pasajeros) ya no están en España cuando llega el juicio: «Lo tienen todo en contra».

Con todo, defiende que su análisis refleja «la farsa» de la lucha contra las mafias migratorias ya que, dice abiertamente, «España encarcela a inocentes». ¿Por qué? Para sostener ante la opinión pública y ante Europa la imagen de que se lucha contra la inmigración irregular y contra las mafias.

Una sentencia de la Audiencia de Baleares, "pionera"

El abogado valora que algo está empezando a cambiar, gracias a sentencias absolutorias «pioneras» como la defendida en 2023 por Javier Burgos, de la Audiencia balear, que considera insuficiente contar como única prueba directa de cargo el testimonio de otros compañeros de viaje (la sentencia ha sido citada después por otros jueces, como Victoria Rosell el pasado julio ).

En el archipiélago balear se piden las penas mínimas (dos años) a los patrones que se conforman, y se les suspende con la condición de que abandonen las islas. Así, la mayoría admite la culpabilidad (desde 2018, el 64%). A los que no conforman, se les pide entre cuatro o cinco años como mucho. Desde 2018 además seis de los 17 acusados que no conformaron fueron absueltos.

La fiscalía canaria es la más dura. La condena más habitual es de tres años que los condenados han de cumplir sí o sí, más cinco años con los recursos bloqueados y sin poder trabajar. De no conformarse, las penas suben incluso hasta los ocho años (el máximo si no ha habido heridos ni fallecidos). Esto provoca, concluye el jurista (que ha hablado con varios de estos jóvenes encarcelados), que muchos inocentes acepten. En Canarias el 90% se conforma (frente al 68% de media en España).

Otro dato de Baleares que destaca para bien es que los acusados son los que menos tiempo pasan en prisión preventiva: alrededor de medio año, unos 190 días, frente a los 395 que están en Tenerife o los 280 de Las Palmas y Ceuta. Así, si aceptan la pena de Fiscalía, aquí los acusados salen de la cárcel y abandonan las islas a los seis meses de haber desembarcado.

Suscríbete para seguir leyendo