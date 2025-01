El profesor condenado por acoso a un exalumno anuncia canción y libro para defender su inocencia: 'Inocente de mí'

Miquel Roldán, profesor condenado por acoso a un exalumno, ha anunciado la publicación de un libro para contar su versión de los hechos y defender su inocencia. De hecho, el libro se titula 'Inocente de mí'. También ha lanzado una canción con ese nombre, dentro de un EP que incluye también los temas 'No te importa', 'Suéltame' y 'Aún me acuerdo de ti'. Todos tienen que ver con este episodio por el que fue condenado ya que él mismo ha señalado que estas canciones pueden considerarse "la banda sonora" de los hechos que narra en el libro.

El maestro señala que el libro es "el relato en primera persona de una historia real que tiene como punto de partida la amistad entre un profesor y un adolescente, que termina de forma repentina y sin ningún motivo aparente". Roldán ha anunciado el título para abril de 2025 y en su blog enumera ya los capítulos, con títulos como 'Aquest senyor m’està molestant', 'Orden de alejamiento' o 'Aún me acuerdo de ti' . La canción también titulada 'Inocente de mí' tiene frases como 'ahora no olvido tu traición', 'te montaste una película', 'siempre fuiste buen actor, cobarde y manipulador' o 'parecía un angelito y era peor que Voldemort'.

Cabe recordar que el pasado noviembre Roldán fue condenado a un año de prisión (pena suspendida al carecer de antecedentes), al pago de 6.000 euros a la víctima (que había sido alumno suyo el curso 2016-2017) y a no acercarse a menos de 300 metros durante cuatro años. Los hechos sucedieron en 2021, cuando Roldán y su exalumno empezaron a jugar pádel juntos, hasta que en un momento el menor decidió cortar la relación de amistad al sentirse incómodo, momento en el profesor empezó a "hostigar", según la sentencia, al joven, que acabó pidiendo una orden de alojamiento (que el docente quebrantó). La sentencia no aceptó la inhabilitación como docente que reclamaba Abogacía de la Comunidad Autónoma. Roldán ha recurrido la sentencia, lo que permitirá a todas las partes hacer alegaciones. Abogacía de la CAIB aún no ha decidido si volverá a pedir la inhabilitación otra vez.

La movilización de los padres del Janer Manila continúa

El profesor se ha incorporado este curso al CEIP Gabriel Janer Manila (precisamente el colegio donde conoció a la víctima). Su llegada ha generado gran preocupación entre las familias, que han iniciado una campaña para exigir que prime la protección de los alumnos y que se cambie la normativa para que personas condenadas por temas graves relacionados con menores no puedan trabajar otra vez con niños.

La Associació de Famílies, que organizó una jornada de huelga, sigue moviéndose, reclamando acciones a la conselleria de Educación y también a la directora de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, María del Mar Pulido. Asimismo, han enviado una queja del Defensor del Pueblo "para poner en su conocimiento cómo la administración autonómica está dejando indefensos a los menores". Además, han conseguido que el tema llegue hasta al Parlament ya que MÉS se ha comprometido a plantear varias preguntas al conseller Vera sobre el tema. En los próximos días se reunirán también con el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, y con el grupo socialista en el Parlament.

La postura de Roldán (actualmente de baja) es que los hechos por los que fue condenado forman parte de su vida privada y no interfieren en su trabajo como docente. El profesor, además de recurrir la condena por acoso, también tiene interpuesto un recurso contra Educación porque fue fue excluido de la bolsa de interinos ocho meses.