Prohens hace suyas las palabras de Feijóo en materia de inmigración e insta a "proteger y sellar las fronteras"

La presidenta del PP de Baleares y del Govern balear, Marga Prohens, ha hecho suyas las palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en materia de inmigración y ha instado a "proteger y sellar las fronteras", así como a un "cambio de rumbo en política internacional", ya que las Baleares "son las principales víctimas del cambio de política del Gobierno con Argelia".

Prohens se ha pronunciado de este modo, este domingo, al concluir el encuentro de presidentes del PP en Asturias, en declaraciones a los medios, en las que ha explicado que los 'populares' se han reafirmado este fin de semana en el pacto migratorio que firmaron en el mes de septiembre el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Proporcionalidad"

La líder los 'populares' de Baleares ha reseñado que en dicho acuerdo se habla de "proporcionalidad" porque "no todas las comunidades autónomas están en la misma situación". "Los datos de Canarias, el drama humanitario, la emergencia nacional que vive Canarias no es comparable con ningún otro territorio. Pero, evidentemente, no es lo mismo una comunidad que no es receptora neta de inmigración irregular por vía marítima como sí lo es Baleares".

A este respecto, Prohens ha querido recordar los datos del "efecto llamada" que, a su juicio, tienen las políticas impulsadas por el PSOE y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "En el 2016 llegaron a las costas de Baleares 22 personas por inmigración irregular por vía marítima; en 2024 son casi 6.000 las personas que han llegado", ha detallado. Además, "tenemos más de 500 menores no acompañados, prácticamente triplicando los datos del año anterior, que han llegado a nuestras costas", ha continuado.

Por tanto, ha considerado que cuando se habla de acogida de menores no acompañados, "no se trata de una cuestión de dignidad, de querer o no querer, ni de solidaridad, si no de una cuestión de capacidad, de poder recibir en condiciones de dignidad estos menores no acompañados porque no hay que olvidar que son menores, que son vidas humanas, y hay que poder darles todas estas garantías".

"Y la realidad actual", ha señalado, "es que a nosotros ya nos cuesta poder recibir". "De hecho", ha apostillado, "estamos en una situación límite, para poder recibir a los que llegan directamente a nuestras costas". De este modo, ha precisado, "difícilmente podemos ofrecer unas buenas condiciones a personas que vengan de otras CCAA".

Proteger y "sellar" las fronteras

Por este motivo, ha incidido en hacer suyas las palabras del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que "aquí lo que hay que hacer es proteger y sellar las fronteras" e implementar un "cambio de rumbo en política internacional" porque "las Baleares son las principales víctimas del cambio de política del Gobierno con Argelia" y "la comunidad tiene ya cifras que no había tenido nunca".

"Lo decía el propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien afirmó que hace 10 años Canarias estaba como a día de hoy está Baleares", ha rememorado Prohens. Ante esto, "yo no puedo mirar hacia otro lado y dejar que dentro de diez años o menos Baleares esté como ahora está Canarias", ha hecho hincapié.

Prohens ha concluido finalmente sus palabras sobre migración exigiendo al presidente del Gobierno de España que "haga suyas sus competencias y no deje más a Baleares sola ante este drama".