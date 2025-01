Mariano Mas, director de Fundació Natura Parc: «La ley de Bienestar Animal provocó más abandonos y menos adopciones de perros»

El director de la fundación encargada de la conservación y recuperación animal explica el problema del abandono de animales domésticos en Mallorca.

¿Cuántos perros hay actualmente dentro del Centre de Protecció d’animals domèstics (CEPAD)?

Los datos que tenemos no contabilizan el último mes del 2024. Más o menos tenemos entre unos 80-100 perros en nuestras instalaciones.

¿Tenéis otros tipos de animales en las instalaciones?

Tenemos casi 200 gatos, unos 20 patos y gallinas, siete asnos, algunas cabras, caballos, conejos, ovejas...

¿Qué cambios más significativos produjo en las familias la entrada en vigor en 2023 de la ley de Bienestar Animal?

Esta ley obliga a que el animal doméstico tenga un seguro. Asimismo, también obliga a que el dueño tenga que hacer un curso formativo para tener un perro, además este no puede estar nunca más de 24 horas seguidas solo.

¿Cómo afectó la entrada en vigor de esta ley a la tasa de abandono de animales?

No se hizo ningún esfuerzo para comunicarle a la ciudadanía en que consistía está a ley, lo que llevó a la gente a desconocer las normas. Esto produjo que mucha gente abandonara a su animal para no tener problemas. La gente no quería condicionar su vida a un perro, por lo que tuvo miedo a que les pusieran una multa y muchos renunciaron al animal.

Mariano Mas es el director de la Fundació Natura Parc. / MANU MIELNIEZUK

¿También afectó a la adopción de animales?

Las adopciones se pararon por el desconocimiento que había. Como he explicado antes, la gente no entendía muy bien la ley y tenía miedo a adoptar un animal doméstico. La sociedad poscovid ha cambiado mucho, y la gente quiere vivir más el día a día. Para tener un animal necesitas dinero, espacio y, sobre todo, tiempo. La gente no quiere que un perro condicione toda su vida.

Deme algunos datos del CEPAD en cuanto a las adopciones

Este año han entrado en el CEPAD unos 1.800 perros, de los cuales unos 1.100 han sido recuperados por su antiguo propietario, mientras que en 2023 entraron 1.450 a las instalaciones. Por suerte las adopciones se han vuelto a activar y se han adoptado unos 650 perros en 2024. Aunque las características del adoptante han cambiado y ya no suele venir el típico propietario de una finca a por un perro.

¿Por qué sucede esto?

Los perros de finca están fuera de la ley. Tú no puedes dejar a un perro más de 24 horas solo, aunque este tenga comida, agua y todo un gran espacio para correr. Por eso todos los que tenían a un perro para guardar su propiedad lo tienen crudo.

¿A qué perfil ha afectado más esta ley?

Esto no ha afectado ni a los que tenían un perro en muy mal estado, porque estos ya incumplían la ley anterior, ni a los que tienen a los perros como si fueran sus hijos, porque estos cumplen la ley de sobra. Esto ha afectado a las familias que tienen un perro al cual tratan con cariño, pero al que lo siguen considerando un animal y no un ser humano

¿La ley de Bienestar Animal ha afectado también a los gatos?

Sí, el tema de los gatos es mucho más complicado, porque hay una sobrepoblación en prácticamente todos los municipios. En la ley no se ha separado a los gatos con propietario y a los gatos salvajes que solamente van a una casa con jardín a comer. Para la ley son todos lo mismo y no se ha contemplado ninguna distinción.