Condenado a un año y medio de cárcel por humillar y agredir a su pareja en Calvià

Un juzgado de lo penal de Palma ha condenado a un hombre a un año y medio de prisión por humillar y agredir física y psicológicamente a su compañera sentimental de forma reiterada en la finca en la que ambos convivían en las inmediaciones de Calvià en 2022 y 2023.

El acusado, de 48 años, deberá indemnizar a la víctima con 2.000 euros por los daños morales ocasionados debido a la situación de violencia física, psicológica, el trato vejatorio, los menosprecios e insultos constantes a los que la sometió.

La magistrada ha impuesto también al sospechoso la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años, así como la prohibición de aproximarse y comunicarse con la perjudicada por el mismo tiempo de tres años, como autor responsable de un delito de malos tratos habituales con la circunstancia atenuante de embriaguez.

El hombre insultaba frecuentemente a la mujer con expresiones como “puta loca inconsciente, asquerosa”, “no puedo más contigo, que me maten a mí”, “si me joden este puto proyecto me voy a matar y me da igual, me arrancaré la cabeza yo solo, no aguanto más”, “mira si me vais a joder la puta vida, me da igual, es que cojo mañana y me hago el puto haraquiri”, “me da igual, me rajo delante tuyo, te lo juro que me corto el cuello con una fresadora, me suda la polla” o “sois unas putas zorras, hijas de puta, que os den por el culo a todas, matarme ya porque sino voy a matar a todas”. En el verano de 2023, le propinó un puñetazo en la zona de la oreja izquierda y la sujetó por el cabello, tras discutir con ella.

La fiscalía había solicitado para el agresor un año y medio de cárcel, mientras que el abogado de la acusación particular, Ramón Caubet, dos años de prisión. Por su parte, la defensa pidió la libre absolución.

Se conocieron en un bar

Según se declara probado en la sentencia, que aún no es firme, el encausado y la perjudicada se conocieron a finales de junio de 2021 en un bar de Palmanova y, al salir el tema de la afición al mundo de los caballos, se inició entre ellos una relación de amistad, que poco a poco se fue consolidando con encuentros en cafeterías, largas conversaciones telefónicas y mensajes afectivos de whatsapp en los cuales se reiteraba la proyección de un negocio conjunto.

Esa afición por los caballos les llevó a iniciar un proyecto de negocio en común consistente en un rancho. Cuando arrendaron la finca para explotar el rancho, empezaron a convivir allí en la vivienda existente. En un principio, tenían una relación profesional y de amistad. Pero, poco a poco, se fue desarrollando y consolidando una relación más estrecha, afectiva y sentimental entre ellos. Entonces, el acusado se mostró cada vez más irascible e intolerante con ella, llegando a un punto en el que resultó imposible la convivencia.

Desde abril de 2022, el hombre realizó “frecuentes actos de violencia física y psíquica, menospreciándola de forma constante”, por cuanto de forma habitual y por cualquier excusa le dirigía expresiones humillantes como “puta incrédula de mierda” y otros descalificativos, según se desprende de la sentencia.

Concretamente, el 7 de abril de 2022, tras una discusión, le envió una serie de mensajes de audio con insultos. Y, un año después, el 17 de junio de 2023 volvió a llamarla “puta loca”.

Un mes más tarde, el 10 de julio de 2023, tras otra discusión, la agredió dándole un puñetazo en la oreja izquierda para luego sujetarla por el cabello. La perjudicada tuvo que acudir a un centro de salud de la isla.

Toda esta situación le generó un grave malestar, con alteraciones importantes del sueño y un estado de fatiga psíquica y mental, por lo que precisó tratamiento psicológico. Un juzgado de Palma acordó en agosto de 2023 una orden de protección en favor de la mujer.

Versiones opuestas

El sospechoso negó los cargos durante el juicio y sostuvo que nunca fueron pareja, sino socios y amigos. En cambio, ella percibió que mantenían una relación afectiva y sentimental con un proyecto de vida en común.

“De toda la prueba en su conjunto se desprende que entre el acusado y la denunciante existía una relación afectiva más allá de una simple relación de amistad y profesional alimentada por el comportamiento ambivalente y confuso del acusado que dio lugar a que la perjudicada así lo considerase”, concluye la magistrada.

La sentencia considera el testimonio de la víctima verosímil, rotundo, claro, persistente y sin contradicciones y además cuenta con corroboraciones objetivas de carácter periférico como las declaraciones de testigos y la pericial practicada. Por ello, concluye que el sospechoso sometió a la denunciante a “una situación de tensión y violencia física y psicológica continua, menospreciándola e insultándola”, que creó en la perjudicada un clima de ansiedad que la llevó a precisar tratamiento psicológico.