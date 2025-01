La segregación escolar en Baleares supera la media española

La segregación escolar en Balears supera la media española. Y el dato español de segregación es uno de los mayores del mundo, por mucho que haya habido cierta mejora en los últimos 20 años. La segregación escolar podría definirse como la tendencia a concentrar en determinados centros a los alumnos de bajo nivel socioeconómico o de origen inmigrante, mientras otros matriculan a una menor proporción de estos estudiantes.

Los que tienen más porcentaje de estos alumnos que parten en situación de desventaja no reciben suficientes recursos como para asumir la inmensidad de ese reto, y al final la calidad de la educación se resiente.

Así lo refleja y advierte un informe de CCOO que se centra en el alumnado de Educación Secundaria y compara datos de las diferentes comunidades autónomas. Balears no está entre los territorios que más segrega, pero sí aparece por encima del promedio estatal.

En cuanto a la separación y concentración en determinados centros del alumnado con bajo nivel económico, el archipiélago sería la séptima comunidad que más segrega. La que más segrega es Madrid, seguida de Melilla, Cataluña, Asturias, Murcia y Aragón.

Si hablamos del estudiante de origen migrante, Balears es la octava que más separa, por detrás de Cataluña, País Vasco, Melilla, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y Aragón.

Según el trabajo ‘Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver’, el sistema educativo español es uno «de los más segregados del mundo», una situación que «agrava lo que sucede en las escuelas que reciben a los sectores más desfavorecidos de la población» que, según indica este trabajo, «por lo general ofrecen una educación inferior en relación con la calidad de la oferta que brindan las escuelas de los sectores de mayores ingresos».

Este hecho supone que los estudiantes que proceden de familias con menor nivel socioeconómicos y cultural afronten una «doble inequidad», reflexionan los autores del informe: una a causa de la segregación escolar en sí; y la otra por «la baja calidad de la educación que en general reciben».

Las conclusiones del informe de CCOO no generará sorpresas entre el profesorado de los centros de las islas con mayor concentración de alumnado vulnerable y de origen migrante, que básicamente hacen lo que pueden para sacar el máximo potencial de estos niños (que a veces aterrizan en mitad del curso sin conocer siquiera la lenguas de enseñanza) con los recursos que tiene: «El profesorado debe ocuparse de enseñar rutinas básicas, haciendo que sea imposible abarcar un sobresaturado currículo que se muestra excesivamente alejado de la realidad del alumnado», critica el sindicato, que lamenta además que las respuestas «normativizadas» que reciben de las administraciones públicas «están muy lejos» de las necesidades reales de estos colegios e institutos.

Ratios según complejidad

El informe señala además algo que desde la comunidad educativa balear hace tiempo que se reclama: la necesidad de bajar las ratios atendiendo a la diversidad y complejidad del alumnado balear, comunidad que tiene el mayor porcentaje de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: dos de cada diez alumnos requieren atención suplementaria por motivos diversos, incluyendo la incorporación tardía al sistema educativo español (alumnado ‘nouvingut’) o la vulnerabilidad socioeconómica (no olvidar que un 34% de los menores de las islas están en riesgo de pobreza o exclusión social, dato ligeramente por encima de la media estatal).

Esta última publicación no señala nada que directores y profesores a pie de aula de las islas no sepan, realidad sobre la que también han llamado la atención expertos como los del comité convocado por el Govern para proponer medidas para mejorar el sistema educativo balear, algo que, según advierte este grupo, no sucederá si no se pone el foco en el alumnado vulnerable.

Ni zona única escolar ni zonas muy pequeñas: el caso de Manresa

En el informe de CCOO ‘Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver’ el sindicato defiende la apuesta clara por la educación pública para evitar este fenómeno, pero menciona además varios frentes de acción: de la admisión, a las ayudas o la eliminación de cuotas en la concertada. Un aspecto importante es la zonificación escolar (para baremar las solicitudes de plaza). El trabajo señala como «extremo» el caso de la Comunidad de Madrid, donde hay una zona única para cada municipio (como Educación anunció que pretende aplicar en Palma el próximo curso), que se supone que es para promover la «libre elección de centro de las familias» pero que en realidad solo beneficia a los hogares con más recursos económicos o de tiempo para la movilidad . Ir al otro extremo y diseñar zonas muy reducidas también puede ser negativo, indican los autores, ya que puede reproducir posibles núcleos urbanos socialmente homogéneos.

El trabajo cita como buen ejemplo de solución la fórmula de Manresa, con una zonificación basado en la asignación de un número mínimo de centros públicos y concertados en cada domicilio que garantiza a cada familia la posibilidad deelegir entre los ocho centros más próximos a su domicilio, más una escuela situada fuera del término municipal, más el resto de centros que estén ubicados dentro del distrito donde se reside. En este modelas zonas no coinciden con los barrios, son más amplias para que puedan romperla posible relación entre la segregación urbana y la escolar. Se tiene en cuenta además las posibilidades de movilidad en transporte urbano.

En Mallorca los centros públicos y concertados de varios municipios tienen pactos de escolarización equilibrada, promovidos por el anterior Govern y mantenidos por el actual. Por otro lado, además de plantearse la zona única en Palma para el próximo curso, ahora Educación ha recuperado el punto de antiguo alumno, elemento que el informe de CCOO señala como fuente de segregación y que COAPA y STEI han llevado a los tribunales.

