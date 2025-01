El PSIB denuncia que pese a gastar más en cargos el Govern «no hace nada»

El PSIB lamentó ayer que el aumento del gasto del Govern en altos cargos y personal eventual no se esté traduciendo, a su parecer, en más acción y políticas para los ciudadanos: «Al contrario, vamos a menos».

La diputada socialista Mercedes Garrido reaccionaba de esta forma a la noticia publicada por este diario a partir de los datos de Transparencia, que muestran que el Govern de Marga Prohens gastó en 2024 algo más de 12 millones en este personal (de consellerias, IbSalut, sector instrumental y otros organismos), un 8% más que el Ejecutivo que lideró Francina Armengol.

«Me parece que los políticos han de estar bien pagados, pero se lo han da ganar, ha de haber un retorno y ahora no lo hay», consideró Garrido, que recordó que fue la propia Prohens quien a inicio de legislatura presumió de haber adelgazado la Administración (suprimió una conselleria) y anunció que su Ejecutivo ahorraba así un millón de euros. Según los datos de Transparencia, en 2024 el gasto en personal de confianza de las consellerias fue de 8,4 millones, igual que lo que se destino a este fin en 2022 con Armengol.

Si al gasto de este personal en las consellerias se suma el del IbSalut, el sector instrumental y otros organismos resulta que el Ejecutivo del PP al final ha invertido 900.000 euros más a este concepto que el Govern del PSOE en su día. «Es lo que hace el Govern Prohens siempre», consideró Garrido, «engaña a la gentedice una cosa y hace otra».

La socialista pone el acento no tanto en la cantidad gastada, sino en esa contradicción y en que el dinero invertido no se esté traduciendo, según denuncia, en proyectos que mejoren la vida de los ciudadanos: «Si se vieran resultados valdría la pena, pero es todo lo contrario: hay más listas de espera tanto en Salud como en dependencia; no han proyectado ni un solo piso más de VPO de los que dejamos nosotros, no están gastando los Fondos Europeos...».

Garrido lamentó además que «gastamos más para tener el Govern más inestable de la historia de la comunidad, que ha tenido tres manifestaciones fuertes en su primer año y que ahora no tiene pacto ni presupuestos y pese a ello parece que sigue de vacaciones».

La que fuera consellera de Presidencia y Función Pública señaló además que el actual Govern ha sufrido modificaciones en su estructura «casi cada mes» desde sus inicios y que se ha ido incorporando gente y creando nuevos puestos tanto de altos cargos (como el secretario autonómico de desarrollo educativo, o delegados autonómicos) como de personal eventual.