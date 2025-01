El Govern se plantea pedir ayuda a Bruselas "para controlar las fronteras de Baleares"

El Govern de Marga Prohens se plantea pedir ayuda a Bruselas "para controlar las fronteras de Baleares". Así lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, argumentando que si el Gobierno Central no da soluciones a la cuestión migratoria en las islas deberán acudir a instancias superiores como pueda ser la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

"Hace tiempo que la Comisión Europea ha ofrecido al Gobierno de España ayuda en este sentido con la participación de los Frontex y lo ha rechazado. Si el Gobierno Central es incapaz de tomar decisiones y atajar el asunto pediremos ayuda a los Frontex para que se planten aquí y controlen las fronteras de Baleares. Vamos a ver si tenemos que pedir la intervención de Bruselas para que tome cartas en el asunto", ha expresado Costa.

En este sentido, el también vicepresidente del Ejecutivo autonómico se ha mostrado muy crítico con el Gobierno Central y ha reiterado la necesidad de que la comunidad sea declarada como "ruta migratoria consolidada con Argelia".

Reparto de menores

Por lo que respecta al reparto de menores que está negociando Pedro Sánchez con Canarias, Costa ha reiterado que Baleares no acogerá a más menores migrantes de otros territorios ante la falta de espacios y recursos en las islas. "No es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de capacidad. En Baleares tenemos una sobreocupación del 650%, hemos llegado a nuestro límite y no podemos asumir este reparto", ha destacado el portavoz.