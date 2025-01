Funcionarios del Consell denuncian al conseller Marcial Rodríguez por intento de agresión

Funcionarios del departamento de Turismo del Consell de Mallorca han denunciado al conseller Marcial Rodríguez por intento de agresión a un responsable del área de Inspección, por medio de una comunicación en el sistema interno de información.

Según la denuncia, los funcionarios relatan un episodio en el que el conseller llegó gritando al departamento de Inspección Turística, amenazó a su responsable con no renovarle en su puesto si no le obedecía y "le levantó la mano", si bien no llegó a pegarle, algo que presenciaron varias personas.

Denuncian además maltrato psicológico de sus superiores (el conseller y la directora insular, Clara del Moral), contra otros tres funcionarios de Turismo que han cambiado de área: el jefe de Sanciones, el de Servicios Jurídicos y un funcionario de Ordenación Turística.

Mencionan también un supuesto trato de favor hacia los propietarios del agroturismo Sa Talaia Blanca, de la familia del alcalde de Santa Margalida Joan Monjo, y el contacto directo entre la gestora del establecimiento y la jefa de Ordenación Turística.

Hay que recordar que en el departamento de Turismo ya se habían producido salidas. El jefe de servicios jurídicos dimitió hace unos meses y optó por ise a otra institución insular a pesar de que con el cambio se redujo su sueldo. Después en julio el conseller Rodríguez cesó a su número dos, Margarita Sendín, la secretaria general técnica de Turismo.

Comparecencia de Galmés

Los grupos socialista y Més en el Consell de Mallorca han pedido este viernes al presidente, Llorenç Galmés, que destituya a Marcial Rodríguez. Además han registrado una petición conjunta para que se convoque un pleno extraordinario.

La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha pedido el cese inmediato en su cargo de Rodríguez porque "son hechos muy graves los denunciados por trabajadores públicos que denuncian coacción, injerencia política, maltrato por parte del conseller", según declaraciones facilitadas por el PSIB.

Cladera pide la destitución "inmediata" de Rodríguez por parte de Galmés porque "no se puede permitir que un conseller, con la descripción que se publica en los medios, sea un alto cargo al frente de Turismo".

Además de la destitución, Cladera ha reclamado una comparecencia pública del presidente Galmés ante "unos hechos que se habían cometido hace un año y medio", para que explique "si los conocía, cómo los ha permitido, cómo no ha actuado antes". "Y que nos deje tranquilos sobre todo lo que se denuncia y sobre el trato de favor" como el denunciado hacia el agroturismo sa Talaia Blanca.

Cladera ha exigido saber si se ha cambiado el orden de los expedientes y se han falseado los datos de inspección y de reducción de plazas, por lo que ha reclamado también una auditoría técnica de toda la actuación del último año y medio en el departamento de Turismo "por la posible injerencia política en materia de inspección y que se actúe con transparencia y la fiscalización que requiere".

En función de lo que salga en la auditoría, "Galmés lo tendría que denunciar ante la Fiscalía porque se trata de hechos muy graves, que suponen presunta prevaricación", ha dicho Cladera.

La socialista ha expresado su apoyo a los funcionarios y ha pedido su protección. "Veíamos cosas raras que hemos denunciado desde el principio", ha señalado y ha recordado las dudas acerca del trato dado a los negocios del ex director general del Govern Jaume Porsell y de la familia del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo.

"Tenemos muestras más que suficientes; ya había sospechas de que no se estaba actuando bien en el departamento", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, también ha pedido la destitución inmediata del conseller Rodríguez al considerar de"extremadamente graves" los hechos.

Alzamora ha instado a Galmés a "no mantenerle en el cargo ni un minuto más".

El portavoz ecosoberanista considera "intolerable e inadmisible" el comportamiento denunciado por los funcionarios y cree que "debe abandonar sus responsabilidades de gestión".

"Se trata de una actitud violenta que no puede ser aceptada bajo ninguna circunstancia", ha dicho sobre el intento de agresión y ha advertido que si el conseller no es destituido "Galmés será tan responsable como Rodríguez". "Si bien el uso de la violencia siempre es intolerable, que esta sea ejercida por un cargo público es aún más indignante. Un servidor público no debe comportarse de esta forma", ha insistido Alzamora.

Ha instado a Galmés a esclarecer las posibles irregularidades cometidas, presuntamente, en la tramitación de diferentes expedientes, y ha recordado que en los últimos meses "ya alertaron de posibles tratos de favor". "Hay que llegar hasta el final y averiguar si Galmés era conocedor de la situación y desde cuándo", ha concluido, según una nota de Més.