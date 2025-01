El Consell acusa al PSOE de «mover cielo y tierra» para no abrir el polvorín de Inca

El conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, carga duramente contra la postura del PSIB-PSOE en el Consell de Mallorca respecto a la inmigración y la gestión de centros de acogida, calificando algunas de sus acciones de «demagógicas, cínicas y contradictorias». Sánchez muestra su rechazo a la reciente petición de los socialistas para modificar la Ley de Extranjería con el objetivo de facilitar un reparto de migrantes entre territorios, argumentando que esta medida «supone tratarles como si fueran un paquete».

El conseller también critica la actitud de algunos representantes socialistas hacia los centros de acogida de migrantes y menores no acompañados. «Algunos han movido cielo y tierra para que no se abriera un determinado centro [en referencia al polvorín de Inca] y otros revelaban la ubicación de los mismos, a pesar de que en la pasada legislatura existía un consenso para no hacerlo tras lo ocurrido con los menores», afirma Sánchez: «Estas revelaciones no se hacen para que la gente vaya a darles flores, sino para crear una determinada tensión».

Además, denuncia que «ningún alcalde socialista me ha ofrecido espacio ni recursos» para abordar la situación, sugiriendo que los dirigentes locales deberían convencer a sus propios líderes políticos para alinear sus posicionamientos sobre la inmigración.

Sánchez lamenta la «amenaza» de un alcalde socialista —el conseller no dio a conocer el nombre— de cerrar un centro de acogida que lleva casi un año en funcionamiento sin incidentes después de alegar supuestas deficiencias detectadas tras una inspección vinculada a una licencia de obra solicitada por la entidad gestora.

«Deberían denunciar todas las acciones de sus propios dirigentes que instan al cierre de centros, se oponen a la apertura de nuevos, identifican ubicaciones o envían cartas intimidatorias a entidades que trabajan con menores», añade el conseller.

Visión economicista

Sánchez arremete contra lo que describe como una «lamentable visión economicista» del inmigrante por parte del PSOE y critica que los socialistas valoren su aportación únicamente como mano de obra: «Tienen una visión de que el inmigrante trabaje en aquellos puestos que el mallorquín no tiene la suficiente dignidad para ocupar».

Asimismo, insiste en la necesidad de abordar la situación de los menores migrantes desde la discreción: «Eso favorece su integración y bienestar. No podemos permitir que las acciones de algunos dirigentes creen división y tensión en un tema que requiere sensibilidad y responsabilidad», concluyó.

La intervención de Sánchez llega en un contexto de creciente debate político sobre la gestión migratoria y el papel de las instituciones locales en la acogida de personas migrantes, un tema que sigue dividiendo a las fuerzas políticas y generando controversia social.

Ayer los socialistas presentaron una moción que no salió adelante por la oposición de PP y Vox en la que instaban al Departamento de Bienestar Social a establecer una red de apoyo comunitario, formada por entidades, voluntarios, trabajadores sociales y educadores, que facilite la integración de los menores migrantes no acompañados extutelados. Una red, especifican, que deberá ofrecer un acompañamiento personalizado en aspectos clave como el aprendizaje de la lengua, la adaptación cultural y la orientación escolar y laboral.