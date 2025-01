Respeto a las críticas de la guía Fodor's que inciden en los retos que tiene Mallorca por delante

La inclusión de Mallorca en la Fodor’s No List 2025, la lista de los «quince destinos donde los residentes no te quieren» —como mostraron este verano los mallorquines con pancartas en las que se leía: «Vuestro lujo, nuestra miseria», señala la guía turística para el público anglosajón en dicho artículo— se observa desde la isla con el máximo respeto sin que reine una especial preocupación. Los planes en marcha para promocionar Mallorca no se alterarán ni tampoco se planifican acciones concretas ante una posible crisis reputacional porque la isla se haya incluido entre los lugares «cuya popularidad es insostenible», junto a destinos como Barcelona, Canarias, Venecia o Lisboa, por citar a los enclaves europeos escogidos este año.

Vuelos llenos

Desde el Govern se expresa un «respeto absoluto a la libertad de prensa» por las opiniones vertidas en el artículo difundido por Fodor’s a mediados de noviembre, publicación ya clásica de la firma con sede en Los Ángeles. «Seguimos siendo líderes. No compartimos la visión de Mallorca como un destino no recomendable», señalan desde la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes. Se remite a la labor de promoción que se lleva a cabo entre la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (Aetib) y Turespaña y se subraya la calidad «de la oferta turística, cultural y deportiva, muy atractiva para cualquier tipo de visitante». También se esgrime la elevada ocupación de los vuelos entre Palma y Nueva York, ruta estacionaria que mantiene United Airlines desde hace ya tres temporadas altas, prueba del éxito de Mallorca en el mercado estadounidense. Para seguir afianzando al destino en Norteamérica el Govern participará junto con Turespaña en tres acciones promocionales en Nueva York, Miami y Canadá.

El Consell de Mallorca pone por delante el «respeto máximo a las valoraciones que cualquier publicación pueda hacer sobre nuestro destino». El departamento de Turismo abunda en recordar su objetivo esta legislatura: «Siempre ha sido y seguirá siendo mejorar la convivencia de la isla dentro de un marco de desarrollo sostenible de la actividad turística».

«Debemos proteger y regenerar las cualidades y valores que hacen de esta isla un lugar maravilloso para vivir, a la vez que es un lugar maravilloso para visitar, tal y como lo recogía también otra prestigiosa guía, Lonely Planet, que incluyó a Palma en su top ten de ciudades para visitar en 2025», añaden desde el departamento del conseller José Marcial Rodríguez.

Aprovecha también la institución insular para mencionar el Compromiso de Turismo Responsable de Mallorca, «manifiesto que supone el punto de partida de un objetivo mucho más amplio y que implicará todo un cambio en el modelo de concienciación y posicionamiento de Mallorca en el exterior». Así las cosas, se hace hincapié en que ya se empiezan «a recoger los primeros frutos» como revela una reciente encuesta realizada para la Fundación Mallorca Turisme (FMT) sobre el mercado de Estados Unidos. Siete de cada diez viajeros de la costa este del país considera que la isla está a la vanguardia del turismo responsable.

Pedro Homar, director gerente de la Fundación Palma 365, el órgano a cargo de la promoción turística de Ciutat, considera que no estamos ante una crisis reputacional por la recomendación de la publicación americana. «No la veo. Es un artículo publicado por Fodor’s, de la misma manera que hace un par de meses el Daily Telegraph publicaba un artículo basado en unos datos de la OCU de 2023 en los que decían que Palma era una ciudad sucia. No es un hecho dramático».

«Obviamente, —continúa Homar— ponen encima de la mesa retos que tenemos como destino, igual que los tienen Barcelona, Canarias, Bali o Venecia. 2025 es el año para dar respuesta a estos retos de gestión turística del destino, de movimiento de los flujos turísticos».

Homar descarta que se vaya a realizar una acción puntual para contrarrestar las críticas de Fodor’s. «Tenemos un plan ambicioso en el que se tocaran todos estos temas y vamos a ir desplegando y dando respuesta a la saturación, a la gestión del destino y a promocionar un cliente de mayor valor por encima de la cantidad».

Con todo, el responsable de la Fundación Palma 365 cree que «todas estas opiniones de medios, del sector y de la sociedad civil hay que tenerlas en cuenta». La crisis «se puede tener si no damos respuesta a los retos».

