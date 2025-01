El partido judicial fantasma de Calvià

Desde hace más de 20 años los políticos han venido anunciando la necesidad de que Calvià cuente con su propio territorio judicial. Ello, en el caso de que el proyecto se lleve a cabo, ya que incluso fue aprobado por mayoría en el Congreso de los Diputados, aliviaría en cierta forma la situación de colapso que vienen sufriendo los juzgados de Palma, que asumen todos los conflictos que se cometen en Calvià y que se traducen en procesos judiciales. Todos los intentos para llevar a cabo este proyecto y crear este cuarto territorio judicial en Mallorca han fracasado, sobre todo por la falta de medios económicos, teniendo en cuenta el elevado coste que supone crear un juzgado y con toda la estructura que lleva aparejada esta oficina pública. El pasado día 3, el Boletín Oficial del Estado anunciaba un gran proyecto legislativo para conseguir una mejor eficiencia en la administración de justicia. El Gobierno lo bautizó como el nuevo modelo de estructura judicial, que en definitiva supone una revolución en cuanto a la organización de los juzgados. Además de una minuciosa explicación histórica del origen de la estructura judicial, se detallaba las razones técnicas que han llevado a proponer esta nueva organización, que sobre todo crea lo que se denominan los juzgados de instancia y se da un nuevo impulso a los juzgados de paz, para convertirlos en “modernas oficinas de justicia en los municipios”. En el BOE se detallan todos los juzgados que están distribuidos por las diferentes ciudades del Estado y, sorprendentemente, incluye los dos juzgados de Calvià que en su momento fueron propuestos, pero que nunca llegaron a crearse.

Y aunque esta ley ya se ha aprobado, el Ministerio de Justicia ahora ya no considera prioritario que Calvià cuente con dos juzgados, que en este caso serían mixtos, es decir, tramitarían tanto asuntos penales, como demandas civiles. Y al no considerarse prioritarios, no existe en estos momentos, según han confirmado fuentes judiciales, ninguna intención de aprobar una partida económica para crear estos dos nuevos juzgados en Calvià que, por otra parte, serían insuficientes por el número de casos judiciales que se generan en el municipio. Para aliviar la situación de los juzgados de Palma, en poco tiempo se produciría un grave colapso en estas dos nuevas oficinas judiciales de Calvià, ya que también tendrían que asumir los casos que se generen en otros municipios como Andratx o Puigpunyent.

Sin embargo, aunque en el BOE aparecen incluidos estos dos nuevos juzgados, se trata más bien de una intención que de una realidad. Y ello es porque el Ministerio de Justicia no tiene la más mínima intención de afrontar la creación de un nuevo territorio judicial en Mallorca y mucho menos cuando lo que se plantea es que Calvià solo disponga de dos juzgados. Los expertos creen que se trataría de una temeridad, entre otras cosas porque en poco tiempo se colapsarían y la tramitación de estos asuntos sería cada vez más lenta, en perjuicio de los ciudadanos.

