El metapneumovirus que genera alarma alarma en China no es nuevo en Baleares: más de mil casos en los últimos tres años

El metapneumovirus humano (HMPV, por sus siglas en inglés), el virus que ha hecho saltar las alarmas en China, circula habitualmente todos los años en Baleares. En los últimos tres años ha habido más de mil casos: en 2024 se detectaron 432, 321 en 2023 y 362 en 2022. Los médicos y sanitarios están acostumbrados a diagnosticarlo en los hospitales del archipiélago, tiene los síntomas de un catarro normal y «no es preocupante», explica el jefe de Virología de Son Espases, Jordi Reina.

Consultado a raíz del aumento de casos de este patógeno que ha comunicado China, Reina lanza un mensaje de tranquilidad: «Es un virus muy conocido, sabemos cómo actúa y no tiene mucha trascendencia a nivel clínico», asegura. Prueba de ello, añade, es que no hay vacuna para este virus: «Los laboratorios no han invertido en desarrollarla porque tiene poco impacto en la salud pública», subraya. La alarma se ha generado, considera el doctor, porque las autoridades chinas han notificado un aumento, pero en Europa no preocupa e incluso la OMS también ha pedido tranquilidad.

De hecho, comenta Reina, se calcula que el 90% de los niños menores de cinco años se han infectado alguna vez por metapneumovirus. Casi todos los casos son leves o moderados, y produce muy pocos ingresos hospitalarios. Es menos grave que el covid, la gripe y el VRS (uno de los principales virus respiratorios que suele afectar a casi todos los bebés), explica el médico. Por lo general, se complica solo en personas ancianas, pacientes inmunodeprimidos o niños menores de cinco años, y los síntomas son los de un cuadro catarral común: tos, fiebre, mocos, estornudos, etcétera.

Es cierto que en los últimos años ha habido un aumento progresivo del número de casos anual. El jefe de Virología lo achaca a que en Baleares se ha logrado reducir la incidencia del VRS a través de la vacunación, por lo que el metapneumovirus ha ocupado su lugar, como suele ocurrir en las infecciones respiratorias que coexisten en una misma comunidad. De todas formas, el metapneumovirus se rastrea en Baleares desde el año 2013 y siempre suele tener el mismo comportamiento: «Los casos empezarán a aumentar este mes de enero, y el pico llegará entre febrero y marzo», comenta Reina, que insiste en que no representa ninguna alarma en Baleares y que no tiene especial trascendencia clínica.

Es un virus estacional, por lo que prácticamente desaparece en verano. Las recomendaciones para protegerse frente a este virus son las mismas que con otras infecciones respiratorias, como lavarse las manos, cubrirse la cara al estornudar, llevar mascarilla o mantener la distancia de seguridad con las personas de riesgo.

Otros virus respiratorios como la gripe, en cambio, sí tienen más incidencia en las islas. La conselleria de Salud ha activado más de 80 camas en los últimos días para hacer frente al incremento de ingresos por infecciones respiratorias: 37 en Son Espases, 36 en Son Llàtzer y 10 en el hospital de Manacor. Muchas de ellas son las camas que se cerraron en Navidad por la falta de actividad quirúrgica y personal de vacaciones, aunque desde Salud insisten en que responde al plan de contingencia que se activa todos los inviernos para afrontar el aumento de presión asistencial por los virus respiratorios. También han contratado a unos 60 profesionales más entre celadores, enfermeros y auxiliares de enfermería.