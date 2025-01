La guía Fodor’s incluye al Son Net de Mallorca en su lista de los 100 hoteles más increíbles en el mundo en 2025

La guía Fodor’s no solamente se detiene en Mallorca para incluirla en la clasificación de los destinos donde los residentes no te quieren, como ha hecho este 2025 en su Fodor’s No List. En la complicada tarea de reducir toda la oferta hotelera a un ranking con los 100 hoteles más increíbles del mundo se cuela este año el Grand Hotel Son Net de Puigpunyent, reabierto en 2023. Es el único establecimiento español seleccionado.

En la lista elaborada por la publicación estadounidense –Fodor's Finest Hotels– una tarea ardua complicada dado “el escandaloso número de hoteles que hay en el mundo, la Organización Mundial de Viajes de las Naciones Unidas calcula que hay unos 700.000 hoteles", otros cálculos sugieren “un millón”, se incluye el selecto alojamiento mallorquín.

Más de 750 expertos de todo el mundo han reducido la oferta a un centenar de hoteles que entran dentro de una lista en la que no se clasifican, “entrar en esta lista ya es un logro”. Y entre los 100 hoteles “que nos obsesionan para 2025” se ha elegido al establecimiento que fue rehabilitado tras incorporarse a Finca Cortesin en 2020 y reabierto después de dos años de reforma, y al menos diez millones de euros de inversión, con la visión del interiorista madrileño Lorenzo del Castillo.

Vendido "dos veces"

Fodor’s se deslumbra ante los “clásicos jardines mediterráneos, paredes de terracota en tonos rosados y un entorno sereno” en Puigpunyent, dice sobre “el castillo del siglo XVII que comenzó su andadura en 1672”.

“Vendido no una sino dos veces, ahora es propiedad de Javier López Granados, coleccionista de arte y propietario de Finca Cortesin, en Marbella”, continúa la publicación. Recomienda pasear por sus arcos recubiertos de hiedra, su viñedo privado de Malvasía y “sus patios bañados por el sol para explorar sus cuidados jardines, una tranquila capilla y una emblemática piscina de 30 metros enmarcada por frondosas palmeras y vistas panorámicas a la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco”.

Fodor’s se detiene en “el mobiliario original y sus extravagantes antigüedades” elegidas por Del Castillo para decorar las 31 habitaciones y suites del hotel.

Su “impresionante” oferta gastronómica también merece mención, con el restaurante Mar&Duix que encuentra en la almazara original de la finca. Para un almuerzo informal recomienda El Gazebo, “con amplias vistas a la isla”.