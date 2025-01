La prensa mundial recoge el daño de la Guía Fodor’s a Mallorca como destino

El diario ‘Birmingham Mail’ sentencia que Mallorca «ha recibido un duro golpe» al ser incluida por la prestigiosa guía turística Fodor’s entre «los destinos turísticos a evitar a toda costa en 2025», según titula el rotativo británico. Cuando el impacto reputacional de la inclusión de la isla entre «los enclaves europeos donde los residentes no te quieren como turista» alcanza una dimensión global, el destinatario de los ataques ha de empezar a preocuparse.

Fodor’s ha conseguido por primera vez en la historia que Mallorca quede asociada con el monte Everest, aunque sea en la triste categoría de los «Quince destinos mundiales que son frustrantes para los turistas». El ‘Daily Mail’ británico, uno de los periódicos sensacionalistas con mayor tirada de Europa, no solo recoge la denigración de la isla en la guía, sino que amplía la descalificación con el amplio catálogo de iniciativas masivas contra la masificación que se desarrollaron el año pasado. Las imágenes recogen una de las dos manifestaciones en Palma y la pancarta #OcupemLes Nostres Platges. Al igual que en la mayoría de ocasiones, se evita acusar a los mallorquines de desconsideración, pero se enfatiza la intensidad de las protestas. El diario inglés señala como ejemplo extremo que «en un caso concreto, cien manifestantes armados con pancartas y carteles arrollaron a los turistas que tomaban el sol en una playa, y les conminaron a irse a sus casas».

Los mallorquines 'recuperan' el Caló des Moro / DM

La «insoportable popularidad» de Mallorca que denuncia Fodor’s se vuelve en contra de la isla, al haberla incluido en la famosa pero infamante ‘No List’ anual, una relación inversa de destinos no recomendables. El eco masivo no se ha circunscrito al ámbito inglés. El ‘Merkur’ de Múnich también amplía en su información los datos negativos aportados por la guía. Con más seriedad que los tabloides británicos, destaca los ataques en territorio Ballermann, un apelativo todavía mítico para los alemanes. Sin embargo, y al mismo tiempo, concede a los mallorquines el peso de las dificultades extremas que afrontan para conseguir una vivienda.

Fue un vecino palmesano, Camilo José Cela, quien acuñó el famoso «lo importante es que hablen de uno, aunque sea bien». Objetivo cumplido para Mallorca, porque Fodor’s la agrupa con otros tres destinos masificados de la categoría de Barcelona, Canarias y Venecia. Sin embargo, la prensa mundial se ha encargado de deslindarla de sus acompañantes, y de resaltar la personalidad propia de la isla. Se altera incluso la jerarquía impuesta por la guía, como ocurre cuando las secuelas de la lista indeseable traspasan el Ecuador. El digital argentino ‘Ucodigital’ titula que «Los expertos enumeran los puntos turísticos que debes evitar en 2025, incluidos Mallorca, Venecia, Barcelona y Bali». Es decir, se antepone al destino mallorquín, como si derrotara en poderío a sus acompañantes. En este y otros casos, la descripción puede ser tan ingenua como «la soleada y pintoresca isla», transformada según el medio en un infierno para residentes y visitantes.

«Overtourism» o «sobreturismo»

Fodor’s incluye a Mallorca entre los imperios vacacionales desgraciados, porque cuesta «sortear ciudades repletas de turistas es frustrante, así como pasear por centros históricos donde la población autóctona se resiente de tu presencia». Esta descalificación no se ha circunscrito al ámbito de la publicación fundada hace noventa años por el húngaro Eugene Fodor. Desde la perspectiva económica, ‘Business Insider’ resalta a Mallorca como «uno de los lugares que preferirás no visitar». La publicación concede una notable importancia a la guía, recoge una instantánea de la Playa de Muro, y se muestra neutra frente a las acusaciones de «overtourism» o «sobreturismo» que obligan «a muchos residentes a insistir en que ya no pueden permitirse vivir en la isla, por lo que exigen más límites al turismo». De este modo, el bombardeo de la guía sobre un enclave mediterráneo ha servido para multiplicar el impacto de las protestas que se sucedieron durante el año pasado.

Fodor’s se suma a la denuncia de los políticos que desde años atrás han conducido al «colapso» actual de Mallorca y los otros destinos denunciados, entre ellos la isla de Bali. La guía editorializa que «una buena gestión del turismo debería conseguir mejoras ‘inmediatas’ en las vidas de los residentes, y no enfocarse únicamente hacia beneficios futuros». Las plataformas antiturismo no se hubieran expresado con mayor claridad.

Daily Mirror

Era inevitable que la polémica alcanzara a otro señero tabloide británico, el ‘Daily Mirror’. No solo titula que se indica a los turistas británicos que Mallorca figura entre los destinos «a no visitar en 2025». Sobre todo, cita al Consejo Económico y Social de Balears, seguramente por primera vez en la historia del periodismo inglés, para denunciar que «esta institución reveló que solo una tercera parte de las compras de casa corrieron a cargo de mallorquines en 2023, y que se multiplica el número de sin techo conforme los alquileres quedan fuera del alcance de la población».

¿Cuál será el impacto del aldabonazo de Fodor’s sobre la cifra mágica de las reservas turísticas? No conviene que los combatientes de la saturación se feliciten de antemano. La ‘No List’ resalta que Mallorca «ya estuvo previamente incluida en esta categoría en 2019». Es un error, porque en el año previo a la covid fue Ibiza la denunciada por la guía señera, debido al turismo basura que desbordaba sus famosas discotecas. Seis años después, la melladura causada por esta exposición mundial no ha tenido ningún peso, y el destino ibicenco sigue coronando marcas de visitantes. Barcelona también figuró en la lista negra en 2020 y 2023, pero ha vuelto a batir récords. La realidad de la situación límite de Mallorca es tozuda, pero la fidelidad de sus turistas le supera en perseverancia.