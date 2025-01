El Consell renuncia al polvorín de Inca para trasladar a los menores migrantes que han llegado a Mallorca

El Consell de Mallorca ha anunciado esta mañana su renuncia a utilizar el viejo polvorín de Inca como un lugar para poder acoger a los menores migrantes que van llegando a la isla en patera. Este anuncio lo ha realizado esta mañana el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, que ha denunciado que se hubiera comunicado públicamente la ubicación de este centro, ofrecido por la Delegación del Gobierno, lo que ha provocado que la institución insular, ante las quejas mostradas por los vecinos de Inca, no "pueda garantizar la protección y seguridad de los menores extranjeros" que serían trasladados a este centro.

El político del PP, además de este anuncio, ha explicado que en estos momentos son 367 los menores migrantes que están bajo la tutela del Consell de Mallorca. Este fenómeno migratorio que sufre la isla, además de Ibiza y Formentera, ha sobrepasado todos los medios con los que dispone el Consell que, por otra parte, tiene la obligación legal de asumir la tutela y encargarse del cuidado de estos chicos, porque se trata de menores. Estas personas permanecen residiendo en centros públicos hasta que cumplen la mayoría de edad. En ese momento ya consiguen la nacionalidad española.

Según Sánchez, en estos momentos tres de cada cuatro menores que están bajo la tutela del Consell son migrante sin papeles que han llegado a Mallorca en patera. En los últimos años, la cifra de llegada de estos adolescentes se ha triplicado. Casi todos son varones, ya que solo hay seis mujeres.

El presidente del IMAS detalló que ante la necesidad de buscar nuevas ubicaciones, porque todos los centros con los que dispone la institución sufren una sobreocupación del 70 por ciento, se pidió ayuda a la Delegación del Gobierno. La respuesta fue el ofrecimiento de una posible ubicación. Aunque la Delegación no mencionó en ningún momento la ubicación de este centro, poco se tardó en conocerse que se trataba del viejo polvorín de Inca, una instalación militar que fue abandonada hace más de 40 años y cuyo estado es ruinoso. Pero el problema, según Sánchez, para renunciar a este posible nuevo centro no es el estado de la instalación, porque los técnicos han señalado que contaba con las características adecuadas, sino porque se ha conocido el lugar exacto de su ubicación. Y acusó directamente a los socialistas de mencionar dicha ubicación, que también expresaron que no era el lugar adecuado para ubicar a estos chicos. Al mismo tiempo, el presidente del IMAS hizo un llamamiento a los representantes políticos, como a los medios de comunicación, para que actúen con responsabilidad y que en ningún momento mencionen la ubicación de estos centros, ya que se pone en peligro la seguridad de los chicos. “Estas situaciones ponen en peligro la tranquilidad de los menores y de los trabajadores que los asisten”, aseguró Sánchez.

La renuncia al polvorín de Inca como nuevo centro ha sido comunicada por escrito a la Delegación del Gobierno. A su vez se ha pedido que se ayude al Consell de Mallorca a afrontar este fenómeno que arrastra la migración ilegal, al tiempo que se exige al presidente Pedro Sánchez para que modifique la política migratoria y adopte medidas para resolver este problema.

Guillermo Sánchez explicó que el IMAS dispone en estos momentos con doce centros para ubicar a todos los menores que están bajo la tutela del Consell. Sin embargo, los medios son en estos momentos insuficientes por la falta de espacio y el problema puede ir empeorando en un futuro porque se espera la llegada de nuevos menores en patera, que tendrán que ser asistidos, por obligación legal, por la institución insular.

El político hizo también un llamamiento para que se deje de generar polémica por la presencia de estos chicos, asegurando que Vox, el partido que gobierna el Consell con el PP, no es la única formación que está utilizando la migración como ataque político.

Sánchez también señaló que el PP "siempre ha estado a favor de que se realicen pruebas dentales a los migrantes" que plantean dudas de que sean menores de edad. Y explicó que esta iniciativa se planteó hace más de un año, con el apoyo del Govern y con la autorización de la fiscalía de menores, que es el que decide a qué migrante se le debe realizar dichas pruebas. En cualquier caso, Sánchez afirmó que los 367 chicos extranjeros tutelados por el IMAS son todos ellos menores de edad.

Con respecto al coste económico, Sánchez detalló que el Consell ha tenido que aumentar el presupuesto para dar respuesta a esta situación. Y detalló que, en casos muy concretos, la asistencia que se ofrece a determinados migrantes menores cuesta unos siete mil euros al mes, a través del coste de vivienda, manutención, formación y apoyo profesional especializado.

Otro de los problemas que está sufriendo el Consell, además de la falta de espacio adecuado para dar cobijo a estos chicos, es que ya no se disponen de profesionales adecuados para que atiendan a estos menores. Cada uno de ellos arrastra un problema individual muy concreto, que precisa de una atención especializada. Sánchez anunció que si continúan llegando tantos migrantes a la isla, el Consell solo tendrá capacidad para dar ayuda asistencial y no se les podrá proporcionar un tratamiento especializado por falta de personal y de medios. En cualquier caso, Guillermo Sánchez aseguró que el objetivo prioritario del Consell es proporcionar una atención digna a estos chicos, que huyen de su país para encontrar un mejor futuro en Europa.

Ante la imposibilidad de crear nuevos centros en Mallorca, el político no descartó la posibilidad de montar tiendas de campaña, como se ha hecho en otras comunidades, para que estos chicos extranjeros puedan dormir.