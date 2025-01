Marga Munar, secretaria general de USO: «La escuela concertada tiene más estabilidad con este Govern»

Es la primera mujer al frente de la secretaría general de USO Baleares. ¿Qué supone para usted?

Es un reto. Hay muchas cosas por hacer, y muchas otras a las que hay que darle continuidad. USO es la tercera fuerza sindical a nivel estatal, así que es un reto con muchísima responsabilidad, prudencia y también generosidad, porque es entregar prácticamente todo tu tiempo.

¿El sindicalismo es un mundo de hombres en el que las mujeres quedan relegadas a segundos cargos?

No lo creo. Cuando visitamos las empresas, o en las consultas de afiliados, vemos que estamos a la par entre hombres y mujeres. Lo que pasa es que quien solicita más reducciones de jornada, permisos o excedencias por conciliación son ellas. Puede que por esa cuestión acaben ocupando menos cargos de responsabilidad. Pero en USO se dan las oportunidades para que hombres y mujeres avancen.

Se ha renovado toda la ejecutiva del sindicato con perfiles más jóvenes. ¿En qué se notarán los cambios?

La ejecutiva está compuesta por cinco secretarías, y tres de ellas las ocupan mujeres. Además, los cinco tenemos edades inferiores a los 45 años. Repercutirá en que la voz de los jóvenes se escuchará más, en USO ellos tienen mucho que aportar.

Usted abogó por «crear espacios de confianza y diálogo» en el XI Congreso en el que fue elegida secretaria general. ¿Hace falta más trabajo en ese sentido?

Mi objetivo es que los trabajadores de todos los sectores profesionales, vengan de donde vengan, tengan la oportunidad de sentirse cómodos y escuchados. No es que antes no existieran espacios de diálogo, es que hay que tener muy presente que hay que mantenerlos.

USO está en dos de las 12 mesas de trabajo del Pacto por la Sostenibilidad. ¿Estáis satisfechos con esta iniciativa del Govern pese a que algunas entidades como el GOB han empezado a expresar su malestar y marcharse?

A las reuniones del Pacto hay que ir sin prejuicios, dejando de lado los intereses personales y profesionales, y partir de cero para encontrar puntos comunes. Los que lo hemos entendido, nos merecemos que nos dejen trabajar. A los que no lo entendieron, a veces les fallaron las formas. Para nosotros es un privilegio estar, porque podemos decidir, opinar y aportar.

¿Le preocupa que los 100 millones que debe el Govern a los funcionarios queden en el aire por la falta de presupuestos?

Es verdad que será complicado que llegue en tiempo y forma. Pero podríamos hablar de muchos cabos sueltos que quedan sin resolver, para eso estamos los sindicatos. Quiero confiar en que se priorizará lo importante, que este dinero llegue a quien corresponde.

¿Qué soluciones proponen para el grave déficit de funcionarios en Baleares?

Precis amente la fuga de talentos se ha trabajado en las mesas del Pacto. Hay que escuchar a los especialistas y atacar a las causas del problema. En nuestro sindicato, los expertos son los trabajadores de la Federación de Atención a la Ciudadanía. Como Marga no tengo las soluciones, pero estoy abierta a escuchar a los especialistas. Uno de los problemas más graves es la vivienda, y es lo que se está hablando en el Pacto.

¿Tiene línea directa con el director general de Personal Docente y Enseñanza Concertada, Ismael Alonso?

Tuve contacto con él en la Federación de Enseñanza, pero desde que pasé a la Unión Regional en 2018 no tanto. Aunque tengo buena sintonía.

En la anterior legislatura se puso sobre la mesa cerrar unidades concertadas por falta de demanda. ¿Respiran más tranquilos ahora?

En USO lo que nos diferencia del resto es que gobierne quien gobierne somos independientes. Lo que sí vemos es que los gobiernos del Partido Popular tienen la sensibilidad para que puedan convivir la red pública y la concertada. En ese sentido, nos genera mayor tranquilidad que otros colores políticos que se manifiestan a favor de la escuela pública, única y laica. Vemos que el PP respeta lo público, lo concertado y el derecho de las familias a elegir entre todas las posibilidades educativas.

El conseller y la propia presidente han reiterado su apoyo a la enseñan concertada una y otra vez, ¿en qué ha notado el personal de concertada esta mejora?

Ellos también han visto lo que le he explicado antes. Con algún color político se denota cierta inestabilidad y los trabajadores lo ven. Saben con quién se han sentido más abrazados, con más estabilidad y respeto. O por lo menos, no sienten que molestan. Los alumnos de los colegios concertados no podrían ser recolocados en centros públicos ni a medio, ni a largo plazo.

¿A qué achaca el descenso de matriculaciones en la concertada?

Lo respondería mejor la Federación de Enseñanza, pero muchas familias han venido con la ilusión de quedarse y han tenido que volver a su país de origen por el alto coste de la vida. Hablar de educación es hablar de vivienda y empleo. También hay falta de mano de obra en muchos sectores.

Algunos sindicatos alegan que este Govern favorece a la concertada en detrimento de la pública.

Se había dejado al margen a la escuela concertada en algunas mejoras, no solo económicas. Ahora se está arreglando. Pero no creo que sea en detrimento de las escuelas públicas.

Cuando reclaman mejoras para el personal, desde el sector público siempre se les recuerda que los docentes de la concertada acceden al puesto sin pasar procesos selectivos como en la pública. ¿Qué responde?

Hay funcionarios estabilizados que tampoco han pasado por ese proceso. Nosotros, como USO, siempre pedíamos mejoras para equiparar a los interinos. Pero los interinos también han tenido la oportunidad de equipararse a los funcionarios públicos, por lo que USO ya no tiene que limitarse a pedir las mismas mejoras que un interino recién llegado.

