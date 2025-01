Baleares lanzará su primer satélite para mitigar los efectos del cambio climático

Baleares contará con un satélite propio, que se lanzará al espacio a finales de este año, o a principios del 2026, que captará imágenes aéreas de las islas que servirán para actuar frente a los efectos que está provocando el cambio climático, sobre todo en beneficio del sector turístico.

Este proyecto ha sido presentado esta mañana en la sede de la empresa Open Cosmos, creada por el mallorquín Rafael Jordá, que ha sido contratada por los gobiernos de diferentes países, para lanzar satélites al espacio que faciliten datos.

Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración público-privada. El presupuesto para fabricar el satélite y lanzarlo al espacio es de 4,2 millones de euros. De esta cantidad, alrededor de tres millones proceden de los fondos europeos. La empresa Open Cosmos invierte alrededor de un millón y el resto del dinero lo aportan las empresas privadas, sobre todo las relacionadas con el sector turístico.

En la presentación, además del impulsor del proyecto, Rafael Jordá, han estado presentes el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, el conseller de Educación, Antoni Vera, el rector de la UIB, Jaume Carod y representantes del sector hotelero y empresarial. Todos los presentes han destacado la importancia que supone que Baleares apueste por este tipo de proyectos científicos, que sirven sobre todo para reunir cada vez más información sobre los fenómenos relacionados con la meteorología, que cada vez son más frecuentes. Cuando más información se dispone, los responsables de los diferentes departamentos dispondrán de más datos para investigar métodos y tecnologías que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático.

Este satélite, que está en su fase inicial de diseño, es relativamente pequeño en comparación con otros elementos científicos que se lanzan al espacio y que permiten obtener una visión aérea del planeta. Jordá explicó que este tipo de aparatos suelen tener una vida útil de tres a cinco años. Este primer satélite balear se situará a una distancia aproximada entre 400 a 700 kilómetros de la tierra. A medida que avanza el tiempo irá cayendo sobre la atmósfera del planeta y en un momento determinado se autodestruirá, lo que evitará que se convierta en basura espacial.

Aunque el periodo de utilización de este satélite es relativamente corto, el Govern se ha comprometido a seguir apostando por esta tecnología tan avanzada, ya que según señaló el vicepresidente Costa, no tendría sentido invertir en estos momentos este dinero que permite obtener más información sobre la situación de las islas y después no continuar con esta apuesta científica. Por lo tanto, aunque no esté firmado, el compromiso tanto del Govern, como de la propia empresa de ingeniería espacial, es que una vez que se autodestruya el satélite, es construir uno nuevo, con una tecnología mucho más avanzada, y lanzarlo de nuevo al espacio.

Este satélite proporcionará imágenes aéreas de todo el archipiélago. Cualquier empresa podrá acceder a estas imágenes, aunque tendrá que pagar por ellas. Proporcionará una gran variedad de información, como por ejemplo cuando se producen temperaturas extremas, grandes precipitaciones, o incluso detallará los efectos que produce una inundación. También será muy efectiva la información que proporcionen las imágenes del satélite sobre un incendio forestal, a través de la localización de los principales focos. Con esta información aérea, las medidas que se adopten para sofocar este incendio serán más efectivas.

La información aérea se recibirá en la sede de Open Cosmos de Palma / B.Ramon

Lo cierto es que no tendría ningún sentido que el satélite proporcione datos e imágenes aéreas, si después los responsables políticos o técnicos no adopten medidas concretas para actuar frente a estas situaciones tan graves que está provocando este cambio del clima. Antoni Costa explicó que el Govern ha detectado una gran fragmentación de los datos. Por ello, a raíz de este proyecto espacial, se realizará una centralización de los datos que se vayan recibiendo con respecto a estos fenómenos meteorológicos que está provocando el cambio climático. Después serán los responsables de los departamentos afectados los que adopten las medidas adecuadas. Con la recepción de estos datos se podrá actuar con más rapidez y mitigar los efectos dañinos de estos cambios bruscos del tiempo.

El ingeniero espacial mallorquín, Rafael Jordá, explicó que este satélite, en ningún caso, resolverá todos los problemas que está provocando el cambio climático, pero sí es el inicio de un gran proyecto para ir actuando con mayor efectividad ante estos fenómenos meteorológicos. Jordá señaló que será necesaria una mayor inversión en un futuro, pero señaló que estaba convencido de que Baleares estaba iniciando una apuesta segura para, a la hora de tomar una decisión, se pueda disponer de una mayor y mejor información, que se proporciona a través de las imágenes aérea.

Open Cosmos también colabora con otras empresas tecnológicas, que son las que aplican los programas de cálculos, que permiten establecer las consecuencias concretas que está produciendo este cambio climático.

De momento el satélite balear que se lanzará al espacio no tiene nombre. Serán los alumnos de los diferentes centros escolares los que propondrán el nombre con el que se conocerá este proyecto.

La empresa, de momento, no ha facilitado los datos técnicos concretos de cómo será el diseño, ni las dimensiones de dicho satélite. Lo único que se ha desvelado es que se diseñará en la oficina de Palma y se fabricará en la sede que tiene la empresa en Barcelona. Después se contratará a una empresa de lanzamiento para que lo traslade a la atmósfera.