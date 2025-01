Agobio en el primer día de rebajas: "No he podido comprar nada por la cantidad de gente que había

Hoy han llegado los Reyes Magos a los comercios con un día de retraso. Tras el Black Friday y la campaña de compras de Navidad, Este martes empezaron las rebajas de invierno, y las principales calles comerciales de Palma se llenaron de ávidos compradores en busca de la mejor oferta.

«Hoy es el mejor día para venir a comprar, si vas rápido puedes encontrar ofertar muy buenas», explica Jaime Cárdenas. «Ya me he comprado unos zapatos que estaban a mitad de precio. Además, también he conseguido una chaqueta muy bonita que estaba a muy buen precio» asegura el hombre entusiasmado.

Los comercios del archipiélago esperan unas buenas rebajas de invierno con descuentos que de media van del 30 al 50% y que con el paso de las semanas pueden alcanzar en algunos casos el 70%.

El carrer de Sant Miquel se llenó de gente por las rebajas. / Guillem Bosch

«Me he comprado una carcasa del móvil a mitad de precio», afirma Margalida Martorell. Sin embargo, la joven cree que por culpa de las rebajas comprará más de lo que necesita: «Se te van los ojos hacia las ofertas todo el rato y compras cosas que realmente no eran fundamentales».

Algunos aprovechan estos días para solventar la mala decisión de sus majestades de Oriente. «He aprovechado las rebajas para cambiar mis regalos de reyes, ya que había alguno que no me gustaba demasiado», explica Francisca Cabot.

Agobio por la gente

Sin embargo, la gran cantidad de gente hizo que algunos se echaran atrás en sus compras. «No he podido comprar ni cambiar nada al final porque con tanta gente por la calle y en los comercios me he agobiado mucho», asegura Francisca Cabot.

«Que las calles estén tan llenas de gente nunca me ha gustado, me da miedo que me roben lo que acabo de comprar», sentencia Margalida Martorell.

Movimiento comercial

El primer día de rebajas ha generado cierto movimiento en los comercios de Balears que, no obstante, esperan que el mayor pico de afluencia de compradores se dé mañana, al ser día laborable.

Así lo ha explicado la presidenta de la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco), Carolina Domingo, la cual ha dicho esperar un buen periodo de rebajas, pese a lamentar que se haya perdido el «entusiasmo» de otras épocas, a partir de la liberalización, con los periodos de descuentos, cuando el comprador esperaba la llegada de este periodo. La presidenta de Pimeco ha expresado asimismo su confianza en que la llegada del frío anime las ventas de los productos de abrigo.

Finalmente, Domingo ha hecho un llamamiento a en el periodo de rebajas apostar por el pequeño comercio y la proximidad frente a las grandes plataformas de venta online. «El comercio local crea puestos de trabajo y todo lo que se pueda comprar y dejar el dinero aquí hará que nuestro futuro sea más agradable. El dinero tributado aquí se traduce en una buena sanidad, una buena educación y unas buenas pensiones. Lo que compramos en grandes plataformas online se va del país y eso, a la larga, nos puede perjudicar», ha argumentado.