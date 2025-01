Siete de cada diez ciudadanos de Baleares no confían en los partidos políticos. Así lo constata la última encuesta de la Fundació Gadeso donde se pone de manifiesto la actual desafección respecto a las instituciones en las islas.

De esta forma, el 74,6% de los encuestados no confían en los partidos políticos por el 18,3% que sí lo hacen (el 7,1% restante no sabe no contesta). Una desconfianza por parte de los baleares respecto a las instituciones cuya causa principal, según señala Gadeso, se sitúa en la brecha entre los representantes y representados ya que supone un ataque a la línea de flotación de la confianza.

Muchos ciudadanos señalan que los políticos «sólo van a lo suyo» y que prevalecen más los intereses del partido que los de los ciudadanos, «como lo demuestra la disciplina de voto o el reiterado incumplimiento de los programas electorales, un mal por lo que nunca existe castigo salvo lo que se pueda imponer a través de las urnas».

Confianza en las instituciones / Fuente: Quaderns Gadeso / DM

El funcionamiento del sistema de partidos (63%) constituye la segunda causa de desafección. Según señala la encuesta, la polarización de las fuerzas parlamentarias en dos bloques ideológicos antagónicos y la imposibilidad de llegar a pactos más allá de los que puedan producirse dentro de cada uno de los bloques también provoca la percepción de un cierto bloqueo institucional que sólo se puede resolver con pactos bastante controvertidos, y que a la larga provocan que ciertas formaciones minoritarias acaben teniendo mucho más eco de lo que les corresponde dado los resultados surgidos de las urnas y la sensación de que la línea política la marcan las minorías.

En cuanto a las organizaciones, tan solo tres están aprobadas por parte de los usuarios: las ONG (7,6), las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (6,2) y el Ejército, en este caso la UME por su actuación en la Comunidad Valenciana tras lo sucedido con la DANA (6,0).

Mejora respecto a la anterior investigación la desconfianza hacia la Monarquía aunque se mantiene en suspenso (4,3) mientras que empeora la nota de la justicia (3,1). En el caso de la justicia se esgrimen causas como la difícil renovación del Tribunal Constitucional o el inmovilismo del Consejo General del Poder Judicial. La mejora en el caso de La Corona se atribuye al apoyo hacia las víctimas de la DANA y algunas declaraciones del propio Felipe VI. Por otro lado, se mantienen en la desafección las instituciones democráticas como los partidos políticos, (2,6), sindicatos (2,2) y patronal (1,2). Por su parte, la Iglesia Católica (1,1) y más significativamente las entidades financieras (0,4) generan una total desconfianza.

Organización territorial

La encuesta también se centra en la organización territorial y refleja dos tendencias opuestas: el 23% de los ciudadanos opta por la centralización mientras que el 34% apuesta por obtener más competencias y autogobierno. No obstante, los partidarios del modelo actual siguen siendo los mayoritarios (44%).

En clave política, los votantes de formaciones como PP y Vox son los que se muestran más partidarios de la reducción de competencias y la centralización del estado. Los electores del PSOE se decantan hacia el mantenimiento del estatus actual (58%) o por la implementación de un estado federal (34%), siguiendo un modelo como el alemán. En el caso de Podemos apuestan por un modelo como el actual sumando más competencias mientras que los votantes de Més per Mallorca prefieren el aumento de competencias o la autodeterminación (31%).

En cuanto a las instituciones propias de Balears, las mejores valoradas son los ayuntamientos seguido de los Consells insulares. En el caso del Parlament quedaría en tercer lugar recibiendo las mejores valoraciones por parte de los votantes de PP y Vox.

