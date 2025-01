Francisca Pérez, profesora de la academia de para oposiciones Reset: «El perfil suele ser gente que busca estabilidad en el trabajo aunque no les emocione lo que hagan»

Francisca Pérez es gerente de la academia Reset Formación de Palma. Lleva toda su vida ligada al mundo de las oposiciones y conoce todos sus entresijos, algo que trata de compartir con los alumnos a diario. «Es un mundo muy complicado al principio, pero como todo. Si tú me hablas ahora de pasteles, también será difícil para mí», arranca.

«El perfil general, no el de todo el mundo, suele ser el de gente que busca una estabilidad en el trabajo aunque no les emocione lo que hagan. Buscan estabilidad laboral y un trabajo ‘para siempre’», explica Pérez. Destaca la importancia del trato humano con los alumnos, del acompañamiento durante el proceso y de la orientación. «Intentamos preguntar cómo van, si necesitan ayuda con el temario, hacemos simulacros de exámenes, les avisamos si salen nuevas ofertas. Tratamos de estar un poco encima de ellos siempre que podamos, porque hacer esto solo no es algo fácil».

Sin embargo, resalta el impacto que tuvo el covid en el mundo opositor. «Empezaron a salir las clases a distancia, más academias que ofrecían las clases grabadas y la presencialidad se fue diluyendo. Esto se ha convertido en un problema porque ya no estamos en contacto con ellos, no tenemos tanto seguimiento y nuestro trabajo se complica un poco más en nuestro caso, que mantenemos la presencialidad». Apunta aun así a un cambio de tendencia: «Ahora se están dando cuenta otra vez que la clave es ir a clase, estar allí, poder preguntar dudas. En este preciso momento están volviendo a ver que se aprende más de forma presencial».

Con todo, Pérez es sincera con sus alumnos y les advierte de la dificultad del proceso, pero en ningún caso les invita a que se rindan. «Yo no les engaño, siempre les digo que pillarla a la primera no es fácil, que sí que les digo que insistan, que si no es a la primera será a la segunda, y si no a la tercera. Esto se trata de constancia y lo van a conseguir si ellos quieren».