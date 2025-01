Estudiantes de oposiciones en Mallorca: «Oposito para tener la seguridad de que no quedarme sin trabajo»

Hay muchas formas de encontrar trabajo, aunque a día de hoy no sea fácil en la mayoría de casos. Estudiar un grado medio, superior o una carrera e intentar buscar una salida laboral acorde con la titulación obtenida suelen ser las opciones más comunes, aunque algunos también decidieron dejar los estudios y buscar un trabajo que les permitiera vivir decentemente. Si no, uno siempre puede estudiar y presentarse a una oposición.

«Yo soy ambientóloga, estudié la carrera de Ciencias Ambientales. Decidí empezar a ponerme con las ‘opos’ porque en el sector privado no estaba encontrando salidas de lo mío y vi que además podría tener un trabajo estable», cuenta Mireia Costa, una joven opositora que lleva ya más de un año estudiando. En su caso solo se han publicado dos plazas para el puesto que aspira a ocupar, y en total debe estudiarse 90 temas, 70 de los cuales ha tenido que redactar ella sola. «En mi caso de la parte común sí que pude comprar los temas, que es algo que se suele hacer, pero de la específica no los encontré por ningún lado y tuve que hacerlos yo misma», explica. Eso ayudó a Costa a establecerse una rutina y a marcarse objetivos a más corto plazo para poder mantener el ritmo y el ánimo en lo que considera que es «una carerra de fondo».

Sin embargo, como muchos se encuentra con obstáculos inevitables. «Desde septiembre estoy trabajando a jornada completa y la cosa se complicó un poco desde entonces». Gestionar el tiempo mientras uno trabaja y estudia unas oposiciones no es una tarea fácil pero sin embargo es la situación en la que se encuentran la mayoría de estudiantes.

Vanessa Araujo esta en esta misma situación, pero con un elemento añadido: ella es madre y vive en una casa junto a su marido, que también trabaja. Entonces, aunque él le eche una mano siempre que puede, debe organizarse para poder compaginar las tareas de casa, el trabajo, los estudios y el cuidado de los hijos, siempre con la ayuda de su pareja. «Yo lo que he buscado siempre es una estabilidad laboral. Trabajo desde los 19 años y desde entonces había estado en tres empresas diferentes. Por un motivo u otro, siempre acababa en el paro; cerraba el negocio, se traspasaba o, como en el último caso, llegaba la pandemia, entrabas en ERE, después en ERTE y al final te quedabas en la calle».

Cuando se quedó sin trabajo a raíz de la pandemia, Araujo decidió que trabajaría para la administración. «Lo consensuamos con mi familia y fui a por ello. Estoy opositando Auxiliar Técnico Educativo (ATE) y mientras voy empalmando trabajos en los bolsines de la administración. Me da la seguridad de saber que no me voy a quedar sin trabajo por cualquier cosa», explica.

El caso de Mateu Roca es similar, aunque él no tiene marido ni hijos todavía. Este joven mallorquín empezó hace tres meses a estudiar y a prepararse las oposiciones para bombero. «De carrera he estudiado fisioterapia, y después de varias experiencias en el sector me di cuenta de que no era realmente lo que me gustaba, así que me puse con lo de bombero para intentar entrar en un par de años». Sus plazas todavía no están convocadas, de hecho no sabe todavía cuando saldrán, pero Roca ya se ha puesto manos a la obra. Mientras tanto, está trabajando de lo que estudió para mantener un nivel mínimo de ingresos. «En estos casos es mejor ponerse antes, porque si empiezas cuando publican las plazas no llegarás». En su grupo de amistades hay varias personas opositando y que llevan más tiempo que él, pero Roca ve en ellas situaciones a las que no querría llegar. «A veces veo a gente que lleva una vida casi obsesiva con las ‘opos’ y yo no podría. Necesito poder disfrutar de mi tiempo libre, saber que aunque estudie mucho podré tener mi rato de placer, si no se hace muy cuesta arriba».

Alicia Marí se está preparando para ser Policía Local, y tampoco está siendo un proceso fácil. «Hace tres años dejé mi trabajo y me quise tomar dos años sabáticos para poder prepararme después bien la oposición. Pero me tiene que salir bien, porque he ahorrado para poder permitirme no más que este año y el anterior estudiando», explica. Su visión difiere de la de Roca, son dos formas distintas de enfrentarse a una oposción. «Ahora mismo he apartado mi vida social. No puedo permitirme perder un día por tener resaca, in me lo planteo. El tiempo libre lo dedico al deporte, que es lo que me gusta y además forma parte de mi preparación», añade.

Todos ellos forman una pequeña radiografía de las diferentes caras de los opositores en Baleares, con diferentes realidades, diferentes objetivos y diferentes formas de alcanzarlo. Coincidían los cuatro en la tranquilidad y estabilidad que les daría conseguirlo en tiempos tan difíciles, con futuros tan inciertos, y son conscientes de que el camino puede ser más largo o más corto, pero que lo importante es llegar a la meta.

Previstas plazas para la administración y para IB3 Varios de los últimos Boletins Oficials de les Illes Balears publicados en diciembre exponen la aprobación de una nueva oferta de empleo público para la administración especial y general, así como la creación de una bolsa de empleo temporal para IB3. En cuanto a la oferta para la administración, saldrán 169 plazas para personal funcionario que deberán ejecutarse en un plazo improrrogable de tres años, e incluyen puestos en arquitectura, ingeniería de montes, prevención de riesgos laborales, científica de especialidad química o de archivos, museos, bibliotecas y documentación, entre otros. También se indica que otras 35 plazas serán de promoción interna. En cuanto a IB3, se publicaron las bases de la convocatoria para la selección de personal temporal con tal de crear una bola de técnicos especialistas en sistemas. Hay puestos como técnico superior de antena, administrativo o técnico en recursos humanos, entre otros.

Suscríbete para seguir leyendo